Bị chụp lén khi chơi bập bênh, gái xinh khiến dân tình ná thở vì vòng 1 khổng lồ

Chủ nhân bức ảnh cho biết, ban đầu chẳng ai thèm ngó ngàng đến trò chơi bập bênh. Nhưng khi cô gái ăn mặc gợi cảm tới chơi, một số người đã kéo đến góp vui, thậm chí còn xếp hàng để được chơi cùng cô.

Với sự phát triển của internet và mạng xã hội, không ít người đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ hình ảnh ghi lại khoảnh khắc độc lạ nào đó. Cô gái dưới đây cũng là một trường hợp như thế. Một cư dân mạng đã chụp lén cảnh cô chơi bập bênh và đăng lên mạng xã hội. Hiện hình ảnh này đang được nhiều người chia sẻ và bàn tán vô cùng xôn xao. Mặc chiếc áo trắng cổ khoét sâu, vòng 1 của cô gái trẻ như sắp 'nhảy ra khỏi áo' - Ảnh: FB Hình ảnh cho thấy cô gái trẻ sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mái tóc đen óng và đôi chân thon miên man. Tuy nhiên, không thể phủ nhận chi tiết khiến bức ảnh gây bão mạng xã hội chính là vòng một siêu khủng trông như sắp "nhảy ra khỏi khuôn hình" của cô gái trẻ này.

Chủ nhân bức ảnh còn cho biết, ban đầu chẳng ai thèm ngó ngàng đến trò chơi bập bênh. Nhưng khi cô gái ăn mặc gợi cảm tới chơi, một số người đã kéo đến góp vui, thậm chí còn xếp hàng để được chơi cùng cô. Không lâu sau đó, cư dân mạng đã tìm ra danh tính cô gái. Cô tên Zoey Yong Ying, gốc Đài Loan, hiện đang theo học một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ.

Từ một bức ảnh bị chụp trộm khi đang chơi bập bênh, thông tin về cô gái này được dân mạng săn lùng ráo riết - Ảnh: Instagram Trước đây, Zoey từng khiến một nhà hàng trở nên hút khách hơn nhờ đăng bức ảnh đang ngồi ăn tại đây. Với góc chụp từ trên cao nhằm khoe đôi gò bồng đảo gợi cảm, rất nhiều khách nam đã đến nhà hàng dùng bữa với hy vọng gặp được Zoey. Trên trang cá nhân, Zoey thường xuyên đăng ảnh gợi cảm - Ảnh: Instagram Dù diện trang phục kín đáo nhưng Zoey vẫn không thể che giấu được thân hình gợi cảm - Ảnh: Instagram Mỗi khi Zoey đăng những bức ảnh này lên, dân tình lại được phen 'ná thở' - Ảnh: Instagram Trên trang cá nhân, Zoey cũng thường xuyên đăng tải những bức ảnh ăn mặc sexy nhằm khoe triệt để cơ thể gợi cảm của mình. Dù mặc bikini đi bơi hay diện đồ kín đáo, vòng một của Zoey vẫn "lồ lộ" đốt mắt người xem.

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