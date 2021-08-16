Bị bỏng nặng rồi thiệt mạng tức tưởi, bé gái 2 tuổi qua đời vì sai lầm đáng lên án của bố mẹ ruột

Thế giới 16/08/2021 05:45

Một bé gái 2 tuổi đã chết vì bỏng nặng sau khi rơi vào một chậu nước sôi mà bố mẹ nhất quyết không đưa em đến khám tại bệnh viện.

The Sun đưa tin, bé gái 2 tuổi tên là Lesya Gorova đang chơi đùa cùng với anh trai song sinh và chị gái bốn tuổi tại nhà ở làng Grygorivka, Ukraina thì vô tình trượt chân vào một chậu kim loại chứa đầy nước sôi do cha mẹ để quên. Tai nạn đã khiến bé Lesya bị bỏng nặng ở nửa thân dưới.

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Bé Lesya đã bị bỏng vì ngã xuống chậu nước sôi mà cha mẹ để quên - Ảnh: The Sun

Tuy vậy, cha mẹ của Lesya là Invan Gorova và Dasha Gorova đã quyết định không đưa con đến bệnh viện để cấp cứu mà chọn điều trị tại nhà bằng một "biện pháp thảo dược" mà họ tự tìm hiểu được.

Sau đó là chuỗi ngày đau đớn kéo dài của bé Lesya vì phải chịu đựng phương thức chữa trị kỳ quặc của cha mẹ mình. Chỉ đến khi bà ngoại của cô bé đến thăm và phát hiện ra tình trạng tồi tệ của cháu mình, Lesya mới được đưa đi cấp cứu. Bà ngoại của Lesya được cho là vô cùng sốc trước thương tích của cô bé nên đã khẩn trương gọi xe cứu thương.

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Suốt 5 ngày, bé Lesya đã sống trong đau đớn vì chịu đựng phương pháp chữa trị của cha mẹ từ tìm hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, Lesya đã bị bỏng nước sôi nghiêm trọng ở phần chân, mông, lưng và cả bụng. Tuy nhiên, chỉ 10 ngày sau khi nhập viện, bé Lesya đã không qua khỏi và ra đi mãi mãi vào ngày 2/8 vừa qua. Một nguồn tin cho biết: "Lesya đã qua đời vì không nhận được sự can thiệp y tế vào thời điểm cô bé cần nhất."

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Dasha Gorova tại đồn cảnh sát và kể lại toàn bộ sự việc - Ảnh: The Sun

Vì việc tự ý chữa trị cho con bằng phương pháp kỳ lạ, cha mẹ của Lesya đang phải đối mặt với cáo buộc giết người có tính toán trước. Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc để xác định xem liệu cha mẹ của cô bé có đang cố gắng vụ việc hay không.

Được biết, nếu như tội danh được thành lập, cha mẹ của Lesya sẽ phải chịu mức án lên đến 15 năm tù.

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