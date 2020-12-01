Anh em cùng cha khác mẹ sát hại 2 đứa trẻ để giấu chuyện yêu nhau, lộ bí mật động trời về thân thế 6 đứa trẻ

Thế giới 01/12/2020 10:29

2 anh em cùng cha khác mẹ đã cùng nhau giết chết 2 đứa trẻ để giấu chuyện loạn luân. Theo cảnh sát, cả hai đã lén lút quan hệ với nhau và có 6 đứa con.

Theo thông tin trên The Sun, một cặp anh em cùng cha khác mẹ (Anh) đã có mối quan hệ loạn luân trong nhiều năm, thậm chí còn sinh được 6 người con. Cả hai đã cùng nhau giết chết 2 đứa trẻ để che giấu chuyện tày trời của mình.

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2 anh em cùng cha khác mẹ giết chết 2 đứa trẻ để che giấu chuyện loạn luân - Ảnh: The Sun

Cặp đôi này là Sarah Barrass (36 tuổi) và Brandon Machin (40 tuổi, Anh). Vào ngày 23/5/2019, Barrass và Machin đã lên kế hoạch giết 4 đứa con lớn bằng thuốc độc. Tưởng lũ trẻ sẽ không qua khỏi, Barrass đã cố ý chia sẻ trên Facebook rằng chúng bị bệnh. Tuy nhiên, khi thấy những đứa trẻ không chết, Barrass và Machin lại tiếp tục lên kế hoạch giết người lần nữa.

Barrass đã dùng dây áo siết cổ Tristan Barrass (13 tuổi). Ngay lúc này, Blake Barrass (14 tuổi) phát hiện mẹ giết em trai. Cậu bé chưa kịp chạy ra ngoài cầu cứu thì bị Machin sát hại.

Gây án xong, cặp đôi còn dùng bao ni lông trùm lên đầu 2 đứa trẻ. Sau đó, Barrass vào phòng tắm cố gắng dìm chết đứa trẻ trong bồn tắm. Tuy nhiên, sau đó cô ta lại gọi cảnh sát đến nhà. Tại cơ quan điều tra, Barrass khai 2 đứa trẻ chết khi đang ở với hàng xóm. Nghi ngờ, cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. 

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2 nạn nhân chỉ mới 13, 14 tuổi - Ảnh: The Sun

Tại phiên điều trần, Machin khai vì Tristan bị buộc tội tấn công tình dục trẻ nhỏ, Barrass lo lắng cảnh sát điều tra sẽ phát hiện việc 2 người loạn luân nên quyết định giết con rồi tự sát.

6 đứa trẻ không biết rằng Machin là bố ruột của mình vì Barrass liên tục nói với bọn trẻ rằng bố chúng đã qua đời. 4 đứa trẻ còn sống đều dưới 13 tuổi, 2 trong số đó chưa được 3 tuổi. Cuối cùng, Barrass và Machin bị buộc tội giết người và 5 tội danh cố ý giết người. Cả hai bị kết án tù chung thân vào tháng 11/2019. Hiện 4 đứa trẻ đang được các nhân viên xã hội địa phương chăm sóc.

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Từ khóa:   anh em loạn luân án mạng kinh hoàng Anh

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