Đi du lịch về, chàng trai phát hiện cảnh 'ân ái' với bạn gái suốt 3 ngày bị quay lén, tung lên mạng

Sau khi đi chơi về, chàng trai phát hiện clip ân ái bị lan truyền trên một trang web với hơn 50.000 lượt xem.

Mặc dù đã cẩn thận lựa chọn nhà nghỉ khi đi du lịch nhưng một chàng trai vẫn phát hiện clip ân ái bị lan truyền với hơn 50.000 lượt xem.

Theo thông tin trên CTWant, một nam sinh viên họ Li ở Bắc Kinh cùng bạn gái lâu năm đi du lịch ở Tô Châu (Trung Quốc). Sau khi lựa chọn nhà nghỉ cẩn thận, cặp đôi đã ở lại đó 3 ngày. Kết thúc chuyến du lịch ngọt ngào, Li bất ngờ nhận được một đường link từ người bạn.

Sau khi đi du lịch cùng bạn gái về, chàng trai bất ngờ phát hiện clip ân ái bị lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 50.000 lượt xem - Ảnh: CTWant

Khi nhấp vào xem, anh chàng bàng hoàng phát hiện cảnh thân mật giữa mình và bạn gái trong suốt 3 ngày đã bị quay lại, tung lên mạng. Cũng theo nguồn tin trên, những cảnh thân mật trong 3 ngày của cặp đôi được “tóm gọn” lại trong đoạn video quay trộm dài 40 phút. Sau khi được chia sẻ, đoạn video đã thu hút hơn 50.000 lượt xem. Sự việc khiến anh chàng vô cùng tức giận và nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Ngay sau khi nhận được tin, cảnh sát đã đến khách sạn để điều tra và bắt giữ được nghi phạm. Theo điều tra ban đầu, đối tượng thường xuyên lắp camera quay lén tại khách sạn.

Câu chuyện này sau đó đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cư dân mạng tỏ ra hoang mang vì việc quay lén này rất tinh vi, khó bị phát hiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-du-lich-ve-chang-trai-phat-hien-canh-an-ai-voi-ban-gai-suot-3-ngay-bi-quay-len-tung-len-mang-388608.html