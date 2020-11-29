Nữ streamer xinh như hoa hậu khoe vai trần gợi cảm ai dè bị chiếc áo bé xíu ‘phản chủ’ khiến cô nàng lộ cảnh xuân và cái kết ‘đắng’

Thế giới 29/11/2020 12:48

Đang giao lưu với người hâm mộ, nữ streamer bị tuột áo lộ ngực trước hàng nghìn người. Sau đó, tài khoản của cô nàng bị khóa trong tích tắc.

Trong thời đại công nghệ, streamer là một trong những nghề “hái ra tiền” được giới trẻ yêu thích. Để thu hút người xem, các cô nàng streamer thường xuyên ăn mặc gợi cảm, khoe triệt để ưu điểm của cơ thể. 

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Jia Jia là một nữ streamer sở hữu vẻ ngoài vô cùng sexy - Ảnh: Internet

 Mới đây nhất, một nữ streamer bị tuột áo, lộ ngực ngay trên sóng livestream khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo đó, cô nàng trong câu chuyện gây bão này là Jia Jia. Nữ streamer này hiện đang sở hữu trang cá nhân có hơn 130.000 lượt follow. Mới đây, cô nàng diện một chiếc áo quây khoe vai trần gợi cảm. Thế nhưng không ai ngờ rằng chiếc áo này bỗng dưng “phản chủ”, tuột ngay trên livestream. 

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Nữ streamer bị tuột áo ngay trên sóng livestream - Ảnh: Internet

Lúc này, “cảnh xuân” của cô nàng bỗng chốc phơi bày trước hàng nghìn người xem trực tuyến. Mặc dù ngay sau đó, nữ streamer đã nhanh chóng lách người rời khỏi chiếc camera. Thế nhưng, cảnh tượng này đã được cư dân mạng nhanh tay chụp lại và chia sẻ khắp các diễn đàn. Tai nạn này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cô nàng. Sau đó, kênh livestream này đã biến mất một cách triệt để. 

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Hiện tại, kênh livestream của Jia Jia đang bị khóa - Ảnh: Internet

 Đây không phải là lần đầu tiên các nữ streamer gặp sự cố khi phát sóng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra tiếc nuối khi kênh của nữ streamer này biến mất. Tuy nhiên, cũng không ít netizen cho rằng đây chỉ là chiêu trò của cô nàng để gây chú ý. Cư dân mạng cho rằng các streamer nên chú ý vào chất lượng nhiều hơn tạo chiêu trò câu view.

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