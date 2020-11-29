Bắt gặp vợ ‘nhún nhảy’ với nhân tình trong cửa hàng, sau khi ép hỏi mới phát hiện bí mật động trời khiến hôn nhân đổ vỡ

Thế giới 29/11/2020 10:14

Bất ngờ đến cửa hàng thăm thì anh chồng phát hiện vợ ngoại tình. Sau khi ép hỏi thì người chồng mới biết vợ mình đã biến cửa hàng của gia đình thành “nhà chứa”.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những câu chuyện chồng, vợ ngoại tình khiến dư luận xôn xao. Mới đây, câu chuyện vị đại gia hết mực yêu chiều vợ nhưng vẫn bị “cắm sừng” vào năm 2019 đã được netizen “đào” lại và lần nữa được mọi người quan tâm.

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Chồng phát hiện vợ ngoại tình khi bất ngờ đến thăm - Ảnh: Internet

Theo đó, vị đại gia này có tên là Prince Martin Juuko, một nhà quảng bá sự kiện và âm nhạc, một trong những đại gia có tiếng trong vùng. Vợ của anh là Brenda Namuyomba, chủ sở hữu một cửa hàng quần áo thời trang tại trung tâm thương mại MM Plaza, thuộc thủ đô Campala, Uganda.

Martin Juuko và vợ có 3 đứa con, cuộc sống gia đình khá hạnh phúc. Người chồng khẳng định luôn dành cho vợ những điều tốt nhất, yêu chiều vợ con hết mực. Vị đại gia này thường xuyên chi tiền cho những chuyến du lịch đắt đỏ, mua hàng hiệu, ô tô đắt tiền cho vợ. Bất chấp sự chiều chuộng của chồng, Brenda vẫn ngoại tình với những người đàn ông khác. Trước đó, vào tháng 10/2019, Martin Juuko bất ngờ đến cửa hàng để thăm vợ. Người chồng đâu ngờ rằng đây là khoảnh khắc khiến gia đình anh tan nát. Khi vào cửa hàng, Martin Juuko tận mắt chứng kiến cảnh vợ “mây mưa” cùng với một người đàn ông khác. Bị chồng phát hiện ngoại tình, người vợ tỏ ra vô cùng bối rối và sợ hãi.

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Người vợ biến cửa hàng của mình thành 'nhà chứa' vì cho rằng đây là nơi chồng khó phát hiện - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, sau khi điều tra, ép hỏi thì người đàn ông này phát hiện vợ mình không chỉ ngủ với một người đàn ông. Để thỏa mãn nhu cầu, người phụ nữ này thường xuyên quan hệ với nhiều người khác nhau. Brenda không chỉ lên giường với khách hàng đến mua quần áo mà còn quan hệ với bạn bè của chồng mình.

Vì nghĩ cửa hàng quần áo là nơi mà chồng khó có thể phát hiện nên Brenda đã dụ dỗ những người đàn ông này đến đây “mây mưa”. Phát hiện sự thật động trời này, Martin Juuko vô cùng tức giận. Trong lúc bức xúc, anh chồng này đã kéo vợ ra ngoài, trói chân tay rồi đánh đập, bạo hành dã man

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Cô vợ bị đánh đập dã man sau đó - Ảnh: Internet

Theo những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, người phụ nữ này bị đánh bầm tím khắp người, bên mắt phải sưng tím. Sau đó, anh chồng này néo vợ mình ra đường để những người xung quanh chế giễu.

Hành động này của người chồng sau đó đã bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Cư dân mạng cho rằng, dù Martin Juuko là nạn nhân bị "cắm sừng" nhưng việc bạo hành vợ dã man như vậy là sai trái. Thay vào đó, vị đại gia này có thể giải quyết vấn đề một cách văn minh hơn.

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Từ khóa:   Uganda bị vợ cắm sừng bạo hành dã man

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