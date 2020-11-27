Nghe tiếng hét từ nhà sản phụ mới sinh, hàng xóm chạy sang phát hiện cảnh tượng kinh khủng

Mới đây, người dân sống tại một khu phố ở thành phố Sanlıurfa, Thổ Nhĩ Kỳ nghe tiếng hét thất thanh của một phụ nữ tên Mırvet Nivej. Biết Mırvet Nivej vừa sinh con nên người dân xung quanh nhanh chóng trình báo sự việc đến cảnh sát. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện một người phụ nữ bị thương khắp cơ thể trong tình trạng bán khỏa thân, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt vô hồn như bị tra tấn một thời gian dài.

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ này bị chồng là Ilyas Arık nhốt trong một “nhà tù tự chế” để bạo hành suốt 5 ngày liền. Nhờ hàng xóm nghe tiếng hét nên nạn nhân mới được giải cứu kịp thời. Được biết, chồng Mırvet mới 28 tuổi, làm nghề họa sĩ kiêm nhà trang trí. Nghi phạm được cho là đã đánh vợ bằng xích, gậy và dùng kìm để nhổ móng tay nạn nhân.

Mirver bị chồng nhốt, bạo hành suốt 5 ngày liền - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, các nhân viên y tế đã đưa Mirvert đến Bệnh viện Bang Balıklıgol để điều trị. Tại đây, các bác sĩ phát hiện nạn nhân bị rạn xương sọ và bầm tím nghiêm trọng khắp cơ thể.

Sau khi tỉnh lại, Mirvet kể rằng từ sau khi sinh con và chuyển về nhà sống chung, cô bị chồng bạo hành, nhốt trong 1 căn phòng suốt 5 ngày. Mirvet là 1 trong 2 người vợ của Arik. Cặp đôi kết hôn từ 2 năm trước do gia đình sắp đặt. Không chỉ bạo hành vợ, người đàn ông này còn bắt con gái mới sinh được 40 ngày tuổi đi.

Chân dung người chồng bạo hành vợ dã man, bắt con gái 40 ngày tuổi đi khỏi nhà - Ảnh: Internet

Được biết, cách đây 9 năm, Mirvet cùng gia đình từ Syria chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Nạn nhân hiện đang được chăm sóc trong bệnh viện, trong khi đó đứa con mới chào đời của cô vẫn chưa có tung tích gì.