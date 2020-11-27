Theo đó, vào ngày 11/8/2018, ông Lu Jun cùng người tình là Feng Ling “mây mưa” trên xe ô tô. Trong lúc đang vui vẻ thì người đàn ông bị ngộ độc nên lao ra khỏi xe. Khi đang nôn, ông ta bị nhân tình lấy đá đập đầu dẫn đến tử vong. Sau vài ngày gây án, nghi phạm đem đốt xác phi tang.

Vào ngày 23/11, Tòa án Nhân dân thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã đưa ra xét xử vụ án giết người xảy ra vào năm 2018.

Năm 2016, khi 2 người gặp lại nhau, Lu Jun đề nghị Feng Ling ngoại tình nhưng bị từ chối. Dù vậy, Lu Jun vẫn không chịu buông tha cho người yêu cũ.

Thông tin từ truyền thông địa phương cho biết Feng Ling năm nay 46 tuổi. Cô ta và nạn nhân là người cùng quê, quen biết nhau từ nhỏ. Trong một lần say rượu, Lu Jun cưỡng hiếp Feng Ling khiến cô vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, vì sợ mang tiếng xấu nên Feng Ling đồng ý làm người yêu của Lu Jun. Thế nhưng cặp đôi chỉ hẹn hò được 1 năm thì chia tay. Sau đó, cả hai lập gia đình.

Tại phiên tòa, Feng Ling khai Lu Jun liên tục gửi tin nhắn quấy rối mình suốt 1 năm. Thậm chí người này còn gửi ảnh khỏa thân và yêu cầu quan hệ tình dục. Không những vậy, ông ta còn lên mạng xã hội công khai kể chuyện Feng Ling có vòng 1 nhỏ khiến cô vô cùng xấu hổ. Những điều này khiến Feng Ling tức giận, nảy sinh ý định giết người.

Vào khoảng 20 giờ ngày 11/8/2018, Lu Jun lại một lần nữa yêu cầu quan hệ thì Feng Ling đồng ý. Vừa gặp mặt, Feng Ling đã đưa cho tình cũ một bát canh nóng, nói vì muốn bồi bổ sức khỏe nhưng thực chất trong bát canh có thuốc diệt chuột. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Lu Jun chở nhân tình tới một bãi đất hoang ngoài bờ sông. Khi cả hai đang “mây mưa”, Lu Jun bỗng nôn mửa, có dấu hiệu bị ngộ độc. Ông ta tưởng mình đã ăn nhầm thứ gì đó, mà không ngờ trong bát canh có thuốc chuột.

Ngay sau đó, Lu Jun xuống xe để nôn nhưng vì sợ kế hoạch chưa thành công nên Feng Ling đã xuống theo. Khi thấy Lu Jun ngã xuống cái cống gần đó, Feng Ling đã lấy một hòn đá đập vào đầu nạn nhân. Thấy nạn nhân đã chết, cô ta phủ cây lên thi thể để giấu, ném hết đồ đạc xuống sông rồi về nhà.

Sau khi phát hiện ông Lu Jun mất tích đột ngột, gia đình bắt đầu đổ xô tìm kiếm. Thấy vậy, Feng Ling lo lắng nên muốn giải quyết triệt để mọi chuyện. Đến 2 giờ sáng ngày 13/8, người phụ nữ này trở lại hiện trường, di chuyển thi thể vào xe rồi lái tới gần đê, tưới dầu hỏa rồi châm lửa đốt nhằm thiêu hủy mọi chứng cứ.

Hành động này đã bị camera giám sát ghi lại. Ngày 16/8, nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Kết quả xét nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong là do ngộ độc thuốc chuột và vết thương nặng ở đầu do ngoại lực.

Sau khi bị bắt, nghi phạm đã thành thật khai nhận hành vi của mình. Thế nhưng bà Feng Ling vẫn khẳng định bi kịch xuất phát từ hành động quấy rối quá khích của ông Lu Jun.

Trong phiên tòa xét xử, nghi phạm bị kết án tù chung thân. Ngoài ra, Feng Ling còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 57.280 nhân dân tệ (hơn 201 triệu đồng).