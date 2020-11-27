Cô gái xinh đẹp mất hết răng, gãy xương khắp người sau khi bị tình cũ bắt cóc, ép ‘phục vụ’ liên tục 8 ngày

Thế giới 27/11/2020 11:29

Sau khi tra tấn, hiếp dâm người yêu cũ, gã đàn ông còn ném nạn nhân từ cửa sổ tầng 4 xuống đất. Vụ việc khiến cô gái bị thương rất nặng.

Vào ngày 23/8, Maria Alejandra Rojas (24 tuổi, Colombia) chia tay bạn trai là Jose Maria Ortega. Sau đó, người đàn ông này đã bắt cóc, hiếp dâm người yêu cũ suốt 8 ngày liền.

Theo thông tin trên Daily Star, mỗi ngày gã hành hung, tra tấn bạn gái cũ suốt 8 giờ đồng hồ. Ngày đầu tiên, Ortega nhốt bạn gái cũ vào phòng tắm, dùng giày đánh đập. Sau đó, gã bỏ mặc cô gái dưới vòi sen lạnh. Những ngày sau đó, Ortega vừa đánh đập, hiếp dâm vừa dọa giết nạn nhân.

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Sau khi chia tay, gã đàn ông bắt cóc, tra tấn, hiếp dâm người yêu cũ suốt 8 ngày liền - Ảnh: Daily Star

Đến ngày 31/8, Ortega mở cửa sổ nhìn ra đường. Lợi dụng lúc này, Maria thò đầu ra ngoài kêu cứu. Tức giận trước hành động của Maria, Ortega đã ném nạn nhân xuống từ lầu 4. Sau đó, cô gái được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy xương chân, hông, xương chậu và mất hết răng.

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Cô gái xinh đẹp bị ném xuống đất từ tầng 4 sau khi kêu cứu - Ảnh: Daily Star

Trên trang cá nhân, Maria viết: “Tôi hiện chỉ có thể ăn thức ăn lỏng và không thể tiếp tục chăm sóc gia đình mình. Tôi phải tiếp nhận chăm sóc đặc biệt trong suốt 13 ngày từ ngày 31/8 để giành lấy sự sống. Các bác sĩ đều nói rằng đây là một điều kỳ diệu. Cho đến nay, tôi đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật và nhiều hơn thế nữa trên khuôn mặt của mình”.

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Khuôn mặt nạn nhân sau khi bị tra tấn - Ảnh: Daily Star

Cô gái này còn cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, Ortega vẫn không bị bắt. Mặc dù cô đã gửi đơn khiếu nại, cảnh sát đã không thể bắt anh ta vì một số lý do kỳ lạ. Nạn nhân bức xúc: “Mặc dù anh ta đã chuyển nhà sau khi làm tôi bị thương nhưng mọi người vẫn nhìn thấy hắn trên phố và những nơi công cộng như chưa có gì xảy ra”.

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