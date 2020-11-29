Vợ mang thai 4 tháng đi khám thì phát hiện 'nơi riêng tư' đầy rận và trứng, hé lộ bí mật động trời của người chồng 

Sau khi mang thai 4 tháng, thai phụ cảm thấy ngứa vùng kín nên đi khám. Lúc này, người vợ tá hỏa phát hiện bí mật của chồng.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, trong 3 tháng đầu của thai kỳ, các cặp vợ chồng nên hạn chế chuyện giường chiếu để bảo đảm an toàn cho thai nhi. Trong khoảng thời gian này, nhiều ông chồng vì muốn thỏa mãn nhu cầu đã ra ngoài tìm “của lạ”. Đôi khi vì không chú ý mà nhiễm bệnh bên ngoài, về nhà ảnh hưởng đến vợ con như người đàn ông trong câu chuyện dưới đây. Cụ thể, trong chương trình “Doctor is hot” của Đài Loan, bác sĩ Trịnh Thừa Kiệt, khoa phụ sản thuộc bệnh viện Pojen General Hospital, kể về một phụ nữ mang thai 4 tháng đến khám bệnh trong tình trạng ngứa vùng kín.

Mang thai tháng 4 thứ, người phụ nữ ngứa vùng kín nên đi khám - Ảnh minh họa: Internet Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ này phát hiện vùng kín của thai phụ có ký sinh trùng và trứng bám dày đặc, được chẩn đoán mắc bệnh rận mu. Nghe kết quả chẩn đoán từ bác sĩ, thai phụ dường như chết lặng. Lúc này, người chồng có vẻ như đã biết lỗi của mình nên cố gắng che đậy bằng cách hỏi vợ: “Có thể do gần đây em sử dụng nhà vệ sinh công cộng đúng không?”. Nghe vậy, người vợ mới giận dữ đáp trả: “Chẳng lẽ em cọ sát vùng kín với bồn cầu nên nhiễm ký sinh trùng à?”.

Tại bệnh viện, người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh rận mu - Ảnh minh họa: Internet Vì biết không thể giấu thêm nên anh chồng đã thú nhận sự thật với vợ. Anh ta nói rằng trong thời gian mang thai vợ thường cáu giận, mệt mỏi, cộng thêm mẹ vợ nhắc nhở nên kiêng “chuyện phòng the” trong 3 tháng đầu. Để thỏa mãn nhu cầu, người chồng 32 tuổi đã qua đêm với gái làng chơi. Mỗi lần “hành sự”, anh thường sử dụng biện pháp quan hệ an toàn nên tự tin rằng bản thân không bị lây nhiễm bệnh tình dục. Thế nhưng, sau một lần quan hệ thì anh cảm thấy vùng kín ngứa ngáy và không hay biết mình nhiễm bệnh rận mu. Vụ việc khiến 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn - Ảnh: Internet Đến khi mang thai tháng thứ 4, nhớ đến nhu cầu sinh lý của chồng nên người vợ chủ động "chiều" chồng. Đây chính là thời điểm người vợ nhiễm bệnh từ chồng. Mãi đến khi thai phụ thấy vùng kín bị ngứa ngáy thì người chồng mới đồng ý đi khám bệnh cùng vợ. Vụ việc khiến chị vợ nổi giận, trách mắng chồng vì quan hệ tình dục bừa bãi, mang bệnh truyền nhiễm về cho vợ.

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