Sau khi bán dâm cho nhiều người, nữ sinh viên nhiễm HIV. Sau đó, cô gái đã đăng nhật ký bán dâm của mình trên mạng xã hội.

Nhiều ngày qua, cư dân mạng Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện nữ sinh viên nhiễm HIV vì bán dâm, quan hệ với nhiều người từ bạn học, đội trưởng bóng đá…

Theo thông tin trên CTWant, nữ sinh viên họ Xia theo học tại một trường đại học ở Chiết Giang (Trung Quốc). Dù mới học năm nhất nhưng cô gái đã bước vào con đường mại dâm. Cô nàng giao dịch thân xác với bạn học, đội trưởng bóng đá của trường và cả những người bên ngoài trường không phân biệt lứa tuổi.

Nữ sinh viên nhiễm HIV sau khi bán dâm cho nhiều người - Ảnh: CTWant

Không chỉ vậy, cô còn viết nhật ký chia sẻ lại chi tiết quá trình bán dâm trên một blog. Trong nhật ký, nữ sinh viên còn tiết lộ thông tin mình mắc bệnh AIDS. Tin tức này đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Thông tin này khiến nhiều nam sinh trong trường hốt hoảng, vội vàng đến bệnh viện làm xét nghiệm HIV.

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin nhà trường đã đuổi học nữ sinh này. Trước thông tin đó, nữ sinh đã lên tiếng thanh minh, nhấn mạnh rằng nhà trường không đuổi học mình. Cô cho rằng sai lầm của mình chẳng có gì là to tát.

Cô nàng viết nhật ký kể lại quá trình bán dâm của mình trên mạng xã hội. Dù bị mọi người chỉ trích, cô vẫn không hối hận - Ảnh: CTWant

Một số cư dân mạng tiết lộ gia đình cô gái không bình thường, cô nàng cũng bị trầm cảm. Dù vậy, netizen vẫn không ngừng "ném đá" nữ sinh này vì không biết hối cải về những gì mình đã làm. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-ky-ban-dam-cua-nu-sinh-nam-nhat-bi-nhiem-hiv-danh-sach-khach-hang-khien-ai-cung-hoang-hon-388569.html