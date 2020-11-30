Con trai sinh ra bị khiếm khuyết, chồng ly hôn để vợ tự nuôi con, gần 30 năm chàng trai làm nên điều kỳ diệu khiến người bố hối hận khôn nguôi

Thế giới 30/11/2020 16:00

Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, người mẹ vẫn kiên quyết nuôi con trai bị bại não. Sau 30 năm, người con trai khiếm khuyết đã làm nên điều kỳ diệu.

Thời gian gần đây, câu chuyện người mẹ kiên trì vượt qua mọi khó khăn để nuôi con trai bị bại não nên người, trở thành thạc sĩ Đại học Harvard bất ngờ được “đào” lại, thu hút sự chú ý của dân mạng.

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Con trai bị bại não, mẹ chấp nhận ly hôn để nuôi con - Ảnh: Internet

Theo đó, chàng trai này tên Ding Ding, sinh năm 1988 đến từ Hồ Bắc, Trung Quốc. Khi mới sinh, Ding Ding suýt chết ngạt, khiến cậu bé bị bại não. Thời điểm đó, các bác sĩ cảnh báo rằng dù có nỗ lực cứu chữa thì cậu bé vẫn sẽ lớn lên trong tình trạng khuyết tật hoặc thiểu năng trí tuệ.

Trước lời khuyên của các bác sĩ, bố Ding Ding đồng ý bỏ con vì cho rằng sau này anh sẽ trở thành gánh nặng của gia đình. Thế nhưng, người mẹ cương quyết không đồng ý, thậm chí bà còn chấp nhận ly hôn để trở thành người mẹ đơn thân nuôi con một mình.

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Người mẹ kiên trì nhiều năm để nuôi con trai một mình - Ảnh: Internet

Để có tiền nuôi và chữa bệnh cho Ding Ding, bà vừa làm toàn thời gian tại một trường đại học ở Vũ Hán vừa làm thêm nhiều việc khác để kiếm thu nhập.

Khi có thời gian, bà Zou sẽ đưa con trai tham gia các lớp phục hồi chức năng mặc kệ trời nắng hay mưa giông. Bà học cách mát-xa các cơ bị co cứng của con, đồng thời cùng Ding Ding chơi các trò chơi kích thích trí tuệ.

Bà luôn tin rằng nếu kiên trì, 2 mẹ con nhất định sẽ vượt qua khó khăn, con trai bà cũng sẽ vượt qua được giới hạn của bản thân. Điển hình như việc dạy Ding Ding dùng đũa. Nhiều người cho rằng cậu bé không cầm được đũa là chuyện bình thường. Thế nhưng, bà Zou không muốn con mình cảm thấy xấu hổ vì khiếm khuyết này nên từ nhỏ bà đã nghiêm khắc bắt con vượt qua. Nhờ đó, Ding Ding đã vượt qua được khiếm khuyết cơ thể.

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Sau nhiều năm, Ding Ding đã trở thành niềm tự hào của bà mẹ đơn thân - Ảnh: Internet

Nhờ sự cố gắng của mẹ, năm 2011, Ding Ding đã tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh khoa Kỹ thuật và Khoa học Môi trường. 2 năm sau đó, anh lại được nhận vào trường Đại học Harvard. Câu chuyện của Ding Ding đã truyền cảm hứng cho nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự. Bà Zou cũng được cư dân mạng Trung Quốc khen ngợi hết lời. Mọi người cảm phục sự kiên định và tình yêu thương con vô bờ bến của người mẹ vĩ đại này.

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