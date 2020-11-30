Cụ bà 60 tuổi bệnh liệt giường bị hiếp dâm, quá khứ nghi phạm khiến ai nấy đều hoang mang

Thế giới 30/11/2020 18:54

Sau khi hay tin cụ bà 60 tuổi bị hiếp dâm, người dân xung quanh vô cùng hoang mang. Thông tin nghi phạm khiến mọi người càng bức xúc hơn.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin về vụ việc cụ bà 60 tuổi bị hiếp dâm xảy ra tại tỉnh Hà Bắc nước này.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ tối 23/11, cảnh sát địa phương nhận được trình báo của một người dân về vụ việc một cụ bà bị xâm hại tình dục tại nhà. Người trình báo là con trai nạn nhân.

Được biết, nạn nhân khoảng 60 tuổi, đang nằm liệt giường, sinh hoạt bất tiện cũng như không còn khả năng ngôn ngữ vì mắc bệnh lâu năm.

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Thông tin cụ bà 60 tuổi bị hiếp dâm khiến dân tình hoang mang - Ảnh: Internet

Vào thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh nhà nạn nhân không có camera an ninh nên rất khó để tìm ra manh mối về nghi phạm. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã tiến hành phân tích vụ án, đưa ra phán đoán về con đường bỏ trốn của nghi phạm.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được nghi phạm là một người họ Dương, sinh năm 1989, là một kẻ vô công rỗi nghề. Đến khoảng 12 giờ 50 phút trưa 24/11, cảnh sát đã bắt được nghi phạm khi gã đang ăn trưa tại một khách sạn ở thành phố Trương Gia Khẩu.

Sau khi bị bắt, nghi phạm đã thừa nhận việc đột nhập vào nhà và cưỡng hiếp cụ bà.

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Nghi phạm họ Dương tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cảnh sát còn tiết lộ, năm 2011, nghi phạm Dương từng bị kết án 10 năm tù vì tội cưỡng hiếp. Tháng 8/2020, sau khi mãn hạn tù, gã đã đến tỉnh Hà Bắc. Đâu ai ngờ rằng gã lại ngựa quen đường cũ, hiếp dâm cụ bà 60 tuổi.

Hiện tại, cảnh sát đã bắt tạm giam nghi phạm Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

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