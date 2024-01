Đang tìm kiếm răng cá mập trên sông, người đàn ông bị cá sấu khổng lồ cắn vào đầu khiến hộp sọ gần như bị nghiền nát

Bác sĩ điều trị đã thành công cứu sống anh khi phải đóng 34 chiếc đinh thép vào hộp sọ sau khi bị cá sấu tấn công.

Mới đây, một người đàn ông ở bang Florida, Mỹ đã chia sẻ khoảnh khắc anh bị cá sấu tấn công vào năm 2021 khi đang tìm kiếm răng megalodon dưới lòng sông.

Theo đó, người đàn ông này tên Jeff Heim, 27 tuổi, một nhà sưu tập răng cá mập megalodon. Anh cho biết, khi đang đi tìm răng megalodon dưới lòng sông thì đột nhiên có cảm giác như đầu bị “tàu lớn” đâm vào rồi nhận ra mình đã bị cá sấu cắn.

Jeff cho biết: “Con cá sấu rất to lớn. Nó trông to hơn so với kích thước thật của nó. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra với mình, đầu tôi đã bị nó cắn hai lần”.

Để tránh chọc tức con cá sấu, anh cố gắng giữ chặt cơ thể. Sau khi bình tĩnh lại và thoát khỏi miệng cá sấu thành công, anh ta từ từ rút lui và cuối cùng trốn thoát được vào bờ.

Người đàn ông bị cá sấu tấn công khi đang ở dưới sông. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi Jeff được đưa đến bệnh viện, người ta phát hiện ra rằng vụ tấn công khủng bố đã khiến hộp sọ của anh bị nứt và da đầu bị bong ra, bác sĩ đã cứu sống anh thành công bằng cách đóng 34 chiếc đinh thép vào hộp sọ.

Anh tin rằng nếu không có máy quay GoPro trên đầu để bảo vệ, có thể anh đã chết ngay tại chỗ.

Các quan chức động vật hoang dã Florida sau đó đã bắt thành công con cá sấu tấn công Jeff, họ đo được con cá sấu dài khoảng 1,9 mét, tuy nhiên do đuôi của con cá sấu bị gãy nên ban đầu nó có thể dài 2,4 mét.

Jeff vẫn thường xuyên lặn tìm răng cá mập, anh cho rằng hồi đó mình quá liều lĩnh và hiện tại mỗi lần xuống nước anh đều áp dụng các biện pháp an toàn hơn để tránh những sự cố tương tự xảy ra lần nữa.

