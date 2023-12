Người phụ nữ họ Vương sinh năm 1971 đến từ Nhã An, Tứ Xuyên, Trung Quốc từng điều hành một doanh nghiệp khai thác mỏ. Vậy nhưng cô đột nhiên biến mất một cách bí ẩn vào năm 2016, không ai biết Vương còn sống hay đã chết cho đến một ngày sự thật kinh hoàng được phơi bày.

Sau khi lập hồ sơ vụ án, cảnh sát đã truy xuất camera và phát hiện lúc rời đi Vương có mang theo một chiếc ba lô, cảm giác như cô đang đi chơi hoặc gặp gỡ bạn bè. Sau khi ra khỏi nhà, Vương đã bắt xe đến huyện Thiên Toàn, thành phố Nhã An, nơi Vương xuống xe là một ngã ba. Cũng từ đây, cảnh sát phán đoán, rất có thể Vương đã về Yến Tử Nham – quê của Dương Cường.

Khi cảnh sát tìm đến gia đình Dương Cường, bố anh cho biết không thấy Vương về nhà nhưng một số dân làng gần đó lại khẳng định đã nhìn thấy Vương. Theo những người này, Vương đã đi cùng với một người đàn ông đến Yến Tử Nham. Khu này khá hoang vu có nhiều cây cao và rừng sâu, những người lên đây ngoài người hành hương lên miếu Lão Quân còn có số ít người đi bộ leo núi. Vậy mục đích của Vương và người đàn ông đó lên núi làm gì?

Cảnh sát phân tích danh sách điện thoại của Vương đã phát hiện, vào ngày xảy ra vụ việc, những cuộc điện thoại giữa Vương và chồng cùng em chồng Dương Bình có phần bất thường. Hàng ngày, Vương không tiếp xúc nhiều với em chồng nhưng ngày hôm đó người đàn ông này lại xuất hiện. Vì lý do này, vào tháng 3/2016 cảnh sát đã tổ chức đông đảo lực lượng lục soát khu rừng, vậy nhưng sau 3 ngày tìm kiếm vẫn không thấy dấu vết nào của Vương.

60 mảnh xương người được tìm thấy ven sông đã tố cáo tội ác kinh hoàng của hai anh em Dương

Dương Cường và Dương Bình bị triệu tập, Dương Bình nói rằng khi đó anh ở cùng bạn gái, bạn gái của anh có thể làm chứng việc này. Còn Dương Cường khẳng định, tình cảm vợ chồng giữa anh và Vương rất tốt đẹp, không có lý do gì khiến anh phải giết vợ. Không đủ bằng chứng để bắt giữ Dương Cường và Dương Bình nhưng phía cảnh sát vẫn đặc biệt chú ý đến hai anh em họ Dương.

Suốt 6 năm kể từ ngày Vương mất tích, cảnh sát vẫn không tìm được bất kỳ thông tin gì của cô. Cho đến một ngày, một người cung cấp thông tin tiết lộ rằng, vào một đêm trời mưa rất to, Dương Cường sau khi uống rượu say đã gửi tin nhắn thoại cho em trai: “Mưa to thế này liệu có vấn đề gì không, liệu có lộ ra không?” ngay sau đó Dương Bình trả lời: “Anh đừng lo, không vấn đề gì đâu, anh yên tâm”. Cuộc trò chuyện bình thường này của hai anh em giúp cảnh sát có thêm nhiều phán đoán.

Các cuộc tìm kiếm lúc này tập trung ở xung quanh một con sông thuộc Yến Tử Nham. Khi đó, phía cảnh sát được biết Dương Bình chuẩn bị rời khỏi Nhã An trong thời gian tới nên vào ngày 1/6/2022, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Dương Cường và Dương Bình. Ngoài ra, bạn gái của Dương Bình cũng được mời đến, trong lần thẩm vấn này, lời khai của bạn gái Dương Bình đã khác hoàn toàn so với 6 năm trước. Người này cho biết, khi đó đã nói dối cảnh sát để tạo bằng chứng ngoại phạm cho Dương Bình. Tuy nhiên, hai anh em họ Dương vẫn giữ nguyên thái độ và không khai bất cứ chi tiết nào.

Sau khi đấu tranh tâm lý và được cảnh sát khuyên nhủ, Dương Cường đã khai ra toàn bộ sự thật. Hóa ra 6 năm trước vợ anh không phải mất tích mà đã bị Dương Bình sát hại. Dưới sự hướng dẫn của Dương Cường, cảnh sát đã đến ven một con sông và đào được 60 mảnh xương người. Sau khi được kiểm tra, chúng được xác nhận là xương của Vương.

Dương Cường hối thúc em trai giết người để được "tự do về kinh tế"

Dương Cường cho biết, sau khi kết hôn vì thu nhập của hắn không ổn định nên kinh tế trong gia đình đều do Vương nắm giữ, điều này khiến Dương Cường bất mãn. Một lần, Dương Bình vay tiền anh trai nhưng không được sự đồng ý của Vương nên Dương Bình không vay được tiền. Em trai phàn nàn rằng, anh trai không có địa vị trong gia đình khiến sự oán giận của Dương Cường ngày càng tăng lên. Cho đến một ngày, Dương Cường đề nghị Dương Bình lên kế hoạch giết hại Vương để được “tự do về kinh tế”.

Vào ngày xảy ra vụ án, Dương Bình đã hẹn chị dâu lên núi, vốn dĩ khi lên đến đỉnh núi hắn sẽ ra tay nhưng vì nhiều lý do Dương Bình không thể hành động. Khi đó Dương Cường gọi điện hối thúc em trai giết người, sau đó hắn gọi điện cho Vương để kiểm tra xem Dương Bình đã giết người thành công chưa. Trong lúc xuống núi, Dương Bình đã bóp cổ khiến Vương ngạt thở, sau khi xác nhận Vương đã chết, hắn đẩy nạn nhân xuống vực. Vài tháng sau, hai anh em Dương đến hiện trường vụ án và tìm thấy thi thể nạn nhân rồi chôn bên bờ sông gần đó.

Dù đã che giấu sự thật trong nhiều năm nhưng cuối cùng, hai anh em họ Dương cũng phải trả giá cho tội ác của mình. Cách đây vài ngày, phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt này đã diễn ra. Bị cáo Dương Bình phạm tội cố ý giết người nên bị kết án tử hình, bị cáo Dương Cường bị phạt tù chung thân và tước quyền chính trị suốt đời.