Trong tiệc cưới của chính mình, chú rể đã bắn chết 4 người trong đó có cô dâu trước khi tự sát vì lý do chẳng thể ngờ.

Theo The Straits Times của Singapore ngày 26/11, một người đàn ông Thái Lan đã bắn chết cô dâu, người thân, bạn bè trong đám cưới của mình rồi tự sát. Thảm kịch này khiến 5 người thiệt mạng.

Được biết, vụ việc này xảy ra vào ngày 25/11 tại một ngôi làng ở huyện Wang Nam Khieo, tỉnh Nakhon Ratchasima phía đông bắc Thái Lan. Truyền thông Thái Lan đưa tin, người đàn ông gây ra thảm kịch này là Chaturong Suksuk, anh từng đại diện cho Thái Lan ở môn bơi lội và bắn súng tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

Sợ vợ đi theo người đàn ông khác, chú rể đã nổ súng gây ra thảm kịch khiến 5 người tử vong

Chaturong 29 tuổi kết hôn với cô Kanchana Pachunthuek vào ngày 25/11. Họ đã sống chung với nhau như vợ chồng 3 năm trước khi quyết định kết hôn. Một bữa tiệc cưới được tổ chức vào buổi tối, các khách mời và các thành viên trong gia đình cho biết Chaturong tỏ ra không vui vẻ như mong đợi. Anh ta rời đi một lúc và quay lại bữa tiệc với một khẩu súng lục. Chaturong đã nổ súng khiến cô Kanchana, mẹ cô và em gái cô thiệt mạng, đạn lạc trúng hai vị khách khiến một trong hai người tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Điều tra sơ bộ cho thấy, cặp đôi đã xảy ra tranh cãi trong bữa tiệc. Các nhân chứng cho biết, cuộc tranh cãi nổ ra là do chú rể cảm thấy bất an vì anh sợ vợ sẽ bỏ mình để theo người đàn ông khác vì anh là người khuyết tật.

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