Lần theo camera giám sát , phía cảnh sát phát hiện ông Giang đã chết, tình trạng nạn nhân vô cùng khủng khiếp. Thi thể ông Giang rơi xuống một khe núi, đầu quấn vải đen, trên đầu đầy vết thương khiến khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng, nửa thân trên của ông Giang đầy máu, chân phải ngắn hơn chân trái… Bước đầu, bác sĩ pháp y xác định nguyên nhân cái chết của ông Giang là do chấn thương sọ não.

Ngày 27/12/2021, một nhân viên bảo vệ ở Đài Trung, Đài Loan đã biến mất. Người mất tích là ông Giang, ngoài 50 tuổi, ông đang làm bảo vệ tại một trường tiểu học ở địa phương. Trước khi tan làm, ông Giang có nói với vợ con rằng ông sẽ đi gặp cô con gái lớn của mình rồi về nhà ăn tối. Vậy nhưng suốt đêm hôm đó, ông Giang không về nhà, vợ con ông lo lắng nên đã đi báo cảnh sát .

Khi cảnh sát tìm đến, Tiểu Lệ - con gái ông Giang và bạn trai cô đều khẳng định không liên quan gì đến vụ án nhưng cảnh sát tìm thấy một chiếc búa dính máu ở nơi họ ở. Sau đó, cả hai đã thừa nhận mình là kẻ sát nhân , những người trong gia đình ông Giang đều bàng hoàng và không muốn tin đây là sự thật.

Đối mặt với thi thể của người thân, vợ con ông Giang đau đớn tột cùng, họ rất muốn tìm ra hung thủ đứng sau vụ án này. Camera giám sát cho thấy, sáng sớm ngày 27/12/2021 có 2 chiếc xe máy khả nghi chạy từ nơi ông Giang làm việc lên núi, trên xe có chở một người nhưng khi quay trở lại thì không thấy người trên xe đâu. Người nhà ông Giang xác nhận, người đó chính là ông Giang, nhưng hình ảnh từ camera có thể thấy, lúc này nạn nhân đã không còn dấu hiệu của sự sống. Người nhà ông Giang cũng xác định, hai kẻ tình nghi đó chính là con gái lớn của ông Giang và bạn trai của cô.

Từ camera giám sát, người nhà ông Giang nhận ra kẻ tình nghi là Tiểu Lệ và bạn trai của cô

Ông Giang và vợ có 3 đứa con, 2 gái 1 trai, trong đó cô con gái lớn Tiểu Lệ là đứa con khiến ông tự hào nhất. Từ nhỏ, Tiểu Lệ đã học rất giỏi, gia đình ông Giang cũng muốn đầu tư cho con được học hành tử tế. Năm 2014, Tiểu Lệ quyết định đi du học Mỹ, cô lựa chọn một chuyên ngành khá đắt đỏ nhưng triển vọng việc làm tương đối tốt. Để thực hiện ước mơ du học của Tiểu Lệ, 5 thành viên trong gia đình ông Giang bắt đầu cuộc sống tiết kiệm.

Mặc dù ông Giang có một nhà máy nhỏ nhưng thu nhập từ nhà máy cũng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình. Bởi vì con gái lớn đi du học, 2 đứa nhỏ cũng cần đầu tư nên ông Giang đi làm bảo vệ vào buổi tối. Mặc dù cuộc sống khổ cực nhưng vợ chồng ông Giang chưa bao giờ phàn nàn và rất tin vào tương lai của con gái.

Sau khi đi du học, thời gian đầu, Tiểu Lệ vẫn đạt thành tích xuất sắc, nhưng sau đó chi phí sinh hoạt ở nước ngoài quá đắt đỏ, gia đình không chu cấp đủ nên Tiểu Lệ phải đi làm thêm. Nhà máy của ông Giang đột nhiên đóng cửa, để nuôi sống cả gia đình, ông Giang làm bảo vệ toàn thời gian và đành giảm chi phí của Tiểu Lệ. Không còn cách nào khác, Tiểu Lệ phải chuyển đến vùng ngoại ô sinh sống với chi phí rẻ hơn. Cô phải thức dậy từ 4 giờ sáng để vào thành phố học, ngoài ra cô còn làm một công việc bán thời gian sau giờ học, điều này khiên cuộc sống du học càng khó khăn hơn.

Cuối năm 2018, Tiểu Lệ tốt nghiệp thạc sĩ, những người thân trong gia đình nghĩ rằng cô sẽ về nước làm việc. Vậy nhưng, Tiểu Lệ không hài lòng, cô muốn tiếp tục ở Mỹ để học tiến sĩ, lấy thẻ xanh và có một cuộc sống đàng hoàng. Một lần, Tiểu Lệ hỏi ông Giang qua điện thoại xem ông có thể hỗ trợ cô học tiến sĩ hay không, cha cô im lặng một lúc lâu rồi nói với cô rằng gia đình không còn khả năng hỗ trợ cô học tập nữa. Tiểu Lệ tức giận liền mắng cha mình: “Sinh được mà không nuôi được”, lời nói cay nghiệt của con gái như những mũi kim đâm vào tim ông Giang. Vậy nhưng ngoài Tiểu Lệ, ông Giang vẫn còn phải nuôi 2 đứa con nữa, cả gia đình còn phải sống, không thể chỉ xoay quanh Tiểu Lệ được.

Tiểu Lệ và bạn trai sống trong khách sạn 5 sao nhưng luôn tron tình trạng thiếu tiền

Sau cuộc điện thoại đó, ông Giang đã cắt trợ cấp cho Tiểu Lệ, mất đi sự hỗ trợ từ gia đình, Tiểu Lệ không thể tiếp tục ở Mỹ, cô đành về nhà. Vậy nhưng, sau khi trở về mỗi ngày Tiểu Lệ đều ở trong phòng hoặc đi chơi với bạn trai mà không chịu làm việc. Ông Giang nhìn thấy tất cả nhưng ông thấy mình có lỗi với con, mọi người trong nhà đều dành những lời tử tế để dỗ dành Tiểu Lệ, mong một ngày nào đó cô sẽ vui vẻ trở lại và chăm chỉ làm việc.

Tuy nhiên không lâu sau đó, dịch bệnh bùng phát, cơ hội việc làm ngày một ít đi, những người học cao như Tiểu Lệ rất khó tìm được việc làm ưng ý. Để cổ vũ con gái, ông Giang bắt đầu thuyết phục cô rời bỏ bạn trai, vì người bạn trai này nổi tiếng ăn chơi, cờ bạc. Ông Giang tin rằng, con gái mình sẽ có cơ hội tỏa sáng. Vậy nhưng Tiểu Lệ không nghe, cô nghĩ rằng chính cha cô đã hủy hoại cuộc đời cô và cha cô phải trả giá vì đã không nuôi cô tiếp tục học tiến sĩ.

Từ đó, Tiểu Lệ không về nhà nữa, cô và bạn trai sống tại một khách sạn 5 sao ở Đài Trung, mọi ăn uống sinh hoạt đều ở tại khách sạn. Tiểu Lệ không còn quan tâm đến vấn đề chi tiêu và nợ nần nữa. Không có tiền, Tiểu Lệ vay tiền từ bạn bè. Cô thường xuyên gặp ông Giang chỉ để xin tiền, nếu ông Giang không đưa, Tiểu Lệ sẽ đánh ông.

Cảnh sát tìm thấy chiếc búa cùng nhiều quần áo dính máu khác tại nơi Tiểu Lệ và bạn trai sinh sống

Nhiều lần chính quyền địa phương đã đến thăm ông Giang và khuyên ông nên báo cảnh sát nhưng ông Giang không làm, ông chọn cách chịu đựng để không hủy hoại tương lai của Tiểu Lệ. Ông Giang che vết bầm tím và thở dài, ông từ chối sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Ngày 26/11/2021, Tiểu Lệ hẹn gặp ông Giang, ông Giang cũng đoán con gái đòi tiền nhưng ông không ngờ rằng hôm đó bạn trai của Tiểu Lệ mang theo một cây búa. Tiểu Lệ và bạn trai chặn đường ông Giang sau đó một cuộc cãi vã nổ ra. Bạn trai Tiểu Lệ lấy búa đập vào đầu ông Giang đến khi ông tắt thở mới dừng lại. Trong khi đó Tiểu Lệ lạnh lùng theo dõi toàn bộ quá trình, nhìn cha ngã xuống đau đớn và tắt thở ngay trước mặt nhưng Tiểu Lệ vẫn không gọi xe cấp cứu cũng như không hề có ý định ngăn cản bạn trai.

Sau khi vứt xác ông Giang, Tiểu Lệ và bạn trai định về nhà giết hại cả gia đình ông Giang

Chỉ vì lòng hận thù, Tiểu Lệ nhẫn tâm nhìn người yêu đánh chết cha ruột một cách dã man

Lợi dụng bóng tối, hai kẻ sát nhân đã ném xác ông Giang xuống khe núi đồng thời lấy chìa khóa trong quần ông Giang về thẳng nhà ông. Rất may hôm đó, vợ ông Giang đã khóa cửa bên trong, nếu không chắc chắn Tiểu Lệ và bạn trai cô đã vào nhà giết hết mọi người. Trong phiên tòa xét xử vụ án, người mẹ cảm thấy vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy cảnh Tiểu Lệ và bạn trai cố gắng vào nhà sau khi giết hại ông Giang. Cuối cùng, với hành vi độc ác của mình, hai kẻ sát nhân đã bị tống vào tù và phải đối diện với mức án nặng nhất.