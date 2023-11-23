Mới đây, một học sinh tiểu học đã dùng dao đe dọa mẹ ruột của mình vì không muốn làm bài tập về nhà, sự việc này khiến cộng đồng mạng sốc nặng.

Theo 163, vào ngày 19/11, tại Hồ Bắc, Trung Quốc, một học sinh tiểu học đã dùng dao đe dọa mẹ ruột vì không muốn làm bài tập về nhà. Sau khi có sự can thiệp của cảnh sát, cậu bé đã bị đưa về đồn và sẽ không được về nhà nếu chưa làm xong bài tập.

Không chịu làm bài tập về nhà, cậu bé dùng dao đe dọa mẹ ruột

Sau khi sự việc này được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng xứ Trung sốc nặng trước hành động này của cậu bé. Người mẹ cho biết, khi kiểm tra bài tập của con trai thì thấy cậu bé chưa làm, bà đã nhắc nhở con trai làm bài tập nhưng không hiểu sao cậu bé lại bướng bỉnh không chịu làm. Không chỉ vậy, cậu bé này còn giật lấy con dao từ tay mẹ sau đó đe dọa mẹ ruột của mình.

Khi cảnh sát đến nhà, cậu bé vẫn cầm con dao trên tay và đang cãi nhau với mẹ. Để hợp tác với người mẹ trong việc giáo dục đứa trẻ, cảnh sát đã đưa cậu bé về đồn và cảnh báo rằng, nếu không làm xong bài tập thì cậu bé không được phép về nhà. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, để giáo dục trẻ nhỏ, phụ huynh cần đồng hành và thay đổi phương thức giáo dục sao cho phù hợp với mỗi đứa trẻ.

Sự việc này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội xứ Trung. Một số người bình luận, khi đứa trẻ dùng dao đe dọa mẹ ruột vì không muốn làm bài tập về nhà thì đây đã là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Điều này không chỉ đe dọa đến sự an toàn của người mẹ mà còn phản ánh tâm lý phản kháng của đứa bé trong việc học tập và làm bài tập về nhà.

Cậu bé bị đưa lên đồn công an, nếu không làm xong bài tập sẽ không được về nhà

Sự phản kháng này là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài, rất có thể trước đây đứa trẻ đã từng cảm thấy áp lực và bất mãn với việc này nhưng không bộc lộ ra bên ngoài. Bên cạnh đó, người mẹ cũng nên suy ngẫm xem hôm nay con mình đã trải qua những việc gì ở trường và ở nhà. Đồng thời, phụ huynh cũng nên thay đổi phương pháp giáo dục và hãy giao tiếp với con nhiều hơn.

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