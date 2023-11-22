Bạn thân nói đoản mệnh, cô gái chi gần 5 tỷ đồng mua “pháp khí” kéo dài tuổi thọ

Cô gái quyết định chi gần 5 tỷ đồng mua ‘pháp khí’ kéo dài tuổi thọ sau khi bạn thân nói rằng cô sắp gặp đại họa và không thể sống qua tuổi 31.

Theo truyền thông Hoa ngữ, Tiểu Hà là cô gái thuộc thế hệ 9X, năm 2012, Tiểu Hà quen biết người phụ nữ họ Lữ qua mạng, sau đó hai người phát triển tình bạn và trở thành bạn tốt của nhau ngoài đời. Đến năm 2019, Tiểu Hà gặp khó khăn trong công việc, cô cảm thấy chán nản, lúc này Lữ đề nghị Tiểu Hà đi xem bói để thay đổi vận may. Đến năm 2020, Tiểu Hà lại nghỉ việc, khi đó cô thuê một căn hộ ở Thanh Phố, Thượng Hải. Vậy nhưng Lữ lại nói với cô rằng, khu vực đó có phong thủy không tốt nên đề nghị Tiểu Hà chuyển qua sống với mình. Sau khi quen biết qua mạng, Tiểu Hà và Lữ đã trở thành bạn thân ngoài đời Tiểu Hà nghe theo lời Lữ và chuyển đến sống cùng bạn thân, vậy nhưng những chuyện không thuận lợi liên tiếp xảy ra sau đó khiến Tiểu Hà càng lo lắng hơn. Lữ nói với Tiểu Hà rằng, cứ như vậy cũng không phải biện pháp hay, Lữ sẽ tìm một đạo sĩ cao tay giúp Tiểu Hà thay đổi vận mệnh. Lúc này, Tiểu Hà không có bất kỳ hoài nghi nào với Lữ. Người bạn thân tìm cho Tiểu Hà một đạo sĩ họ Vương, qua tin nhắn, người này nói có thể giúp Tiểu Hà thay đổi vận mệnh nhưng mỗi một tháng, Tiểu Hà phải trả cho Vương 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33 triệu đồng). Tiểu Hà nghe thấy vậy liền chuyển tiền cho Vương.

Tuy nhiên, tài khoản mạng xã hội đó lại chính là của Lữ, cô ta mở hai tài khoản, số tiền Tiểu Hà chuyển cuối cùng cũng đến tay Lữ. Tiểu Hà vẫn chưa phát hiện điều bất thường nào của người bạn thân, cô chỉ cảm thấy “đạo sĩ Vương” này hơi kỳ lạ. Đến năm 2021, Tiểu Hà rời Thượng Hải đến nơi khác làm việc, trong thời gian này cô không còn thanh toán khoản tiền kia theo đúng hạn nữa. Lữ dùng tài khoản của Vương gửi vào nhóm trò chuyện chung và nói rằng những hành vi như vậy sẽ bị trừng phạt. Thấy vậy, Tiểu Hà lại chuyển tiền. Đến một ngày, tài khoản của “đạo sĩ Vương” nói với Tiểu Hà rằng, xem ngày sinh của Tiểu Hà hắn phát hiện sắp tới cô sẽ gặp đại họa, sợ rằng Tiểu Hà sẽ không sống qua tuổi 31. Lúc này, Tiểu Hà mới qua tuổi 30, nghe được điều này cô vô cùng hoảng sợ, cô nghĩ rằng mình chỉ sống được không đầy một năm nữa nên vội vàng nhờ Vương giúp đỡ. Lúc này Vương nói rằng, hắn sẽ mua “pháp khí” kéo dài tuổi thọ giúp Tiểu Hà.

Tổng cộng Lữ đã lừa Tiểu Hà gần 5 tỷ đồng để mua 'pháp khí' kéo dài tuổi thọ Một lần nữa, Tiểu Hà lại tin vào những lời lừa dối này, cô không chỉ tiêu hết tiền tiết kiệm mà cô còn vay người thân, bạn bè, vay tín dụng và thế chấp tài sản tổng cộng được gần 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3.3 tỷ đồng). Số tiền này, Tiểu Hà giao hết cho Vương để mua “pháp khí”. Vương đe dọa Tiểu Hà không được nói việc này cho ai, nếu không thì "pháp khí" sẽ không có hiệu quả. Thấy Tiểu Hà chạy vạy khắp nơi vay tiền, người thân và bạn bè của cô đều lo lắng. Cuối cùng, chị gái Tiểu Hà đưa cô đến đồn công an để khai báo sự tình. Đến lúc này, Tiểu Hà mới nhận ra mình đã bị bạn thân lừa trong nhiều năm, tổng số tiền cô bị lừa đảo lên đến 1.5 triệu nhân dân tệ (gần 5 tỷ đồng). Sau khi điều tra, cơ quan công an xác nhận, Lữ nhiều lần dùng những điều hư cấu để lừa gạt tài sản của người khác. Số tiền lừa đảo đặc biệt lớn nên Lữ sẽ bị truy tố theo pháp luật.

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