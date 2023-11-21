Theo Toutiao, mới đây, một sự việc xảy ra tại Cát Lâm, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung đồng thời nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Sau khi chồng qua đời, người phụ nữ họ Lý đến từ Cát Lâm, Trung Quốc đã dẫn theo hai đứa con của mình kết hôn với người em chồng kém cô 3 tuổi. Mẹ chồng của Lý chính là người sắp xếp cuộc hôn nhân này. Hiện tại, Lý đang mang thai và trên mặt cô luôn nở nụ cười vì hạnh phúc.

Sau khi chồng qua đời, dưới sự sắp xếp của mẹ chồng, Lý đã kết hôn với em chồng - người kém cô 3 tuổi

Được biết, trước đây Lý và chồng cũ kết hôn, họ có hai con một trai, một gái. Cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc nhưng chồng Lý lại đột ngột qua đời, để lại một mình cô chăm sóc hai đứa con nhỏ. Sau khi chồng qua đời, Lý cảm thấy vô cũng áp lực, những nhu yếu phẩm hàng ngày đến việc học hành của các con đều đổ lên đầu cô.