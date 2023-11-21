Sau khi chồng qua đời, dưới sự sắp xếp của mẹ chồng, người phụ nữ có hai con đã kết hôn với em chồng, hiện tại cô đang mang thai với người chồng sau của mình.
- Con rể cưỡng hiếp mẹ vợ trước mặt vợ và các con, mẹ ruột chỉ biết đứng nhìn
- Đánh răng 10 lần mỗi ngày nhưng miệng vẫn hôi, đi khám bệnh người đàn ông mới bàng hoàng phát hiện có con dao trong đầu
Theo Toutiao, mới đây, một sự việc xảy ra tại Cát Lâm, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung đồng thời nhận được rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Sau khi chồng qua đời, người phụ nữ họ Lý đến từ Cát Lâm, Trung Quốc đã dẫn theo hai đứa con của mình kết hôn với người em chồng kém cô 3 tuổi. Mẹ chồng của Lý chính là người sắp xếp cuộc hôn nhân này. Hiện tại, Lý đang mang thai và trên mặt cô luôn nở nụ cười vì hạnh phúc.
Được biết, trước đây Lý và chồng cũ kết hôn, họ có hai con một trai, một gái. Cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc nhưng chồng Lý lại đột ngột qua đời, để lại một mình cô chăm sóc hai đứa con nhỏ. Sau khi chồng qua đời, Lý cảm thấy vô cũng áp lực, những nhu yếu phẩm hàng ngày đến việc học hành của các con đều đổ lên đầu cô.
Thấy vậy, mẹ chồng cố gắng hết sức chia sẻ gánh nặng với con dâu, dù con trai đã mất nhưng bà vẫn luôn coi Lý là con cái trong nhà. Vậy nhưng, một điều bất ngờ đã xảy ra, mẹ chồng của Lý phát hiện cậu con trai út của mình có tình cảm với chị dâu, sau cái chết của anh trai, điều đó càng được thể hiện rõ ràng hơn.
Có lẽ vì Lý là chị dâu nên Trương – em chồng của Lý, người kém cô 3 tuổi luôn giữ trong lòng tình cảm mình dành cho Lý. Nhận thấy tâm tư tình cảm của Trương, mẹ chồng Lý thẳng thắn hỏi chuyện con trai, bà không chỉ trích gay gắt mà còn động viên Trương hãy đến với Lý. Ban đầu, bà thăm dò ý kiến của Lý rồi lên kế hoạch gắn kết hai người lại với nhau.
Những hình ảnh Lý đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, cuộc sống sau khi kết hôn với em chồng của cô rất hạnh phúc. Hiện tại cô đang mang thai, Trương chăm sóc mẹ con cô rất tốt. Vì không vi phạm “Quy chế quản lý đăng ký kết hôn” nên cặp đôi đã được chính quyền cho làm thủ tục đăng ký kết hôn. Nhiều cư dân mạng cho rằng, cuộc hôn nhân của Lý và Trương dù không vi phạm pháp luật nhưng đã vi phạm đạo đức. Bên cạnh đó cũng có nhiều người ngưỡng mộ hành động của mẹ chồng Lý và bày tỏ ủng hộ cuộc hôn nhân này.