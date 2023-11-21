Cãi nhau với người yêu, chàng trai cải trang thành con gái đột nhập vào ký túc xá nữ để níu kéo và cái kết chẳng thể ngờ

Thế giới 21/11/2023 11:14

Vì cãi nhau với người yêu, chàng trai đội tóc giả cải trang làm phụ nữ lẻn vào ký túc xá nữ để gặp bạn gái nhưng đã bị phát hiện.

Theo Baijiahao, ngày 20/11 một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội xứ Trung đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng nước này. Một chàng trai cải trang thành con gái đột nhập ký túc xá nữ để tìm gặp người yêu. Vậy nhưng hành động của chàng trai này đã bị phát hiện, ba người đàn ông khống chế chàng trai rồi khiêng xuống cầu thang.

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 Nam thanh niên cải trang thành nữ đột nhập vào ký túc xá nữ để tìm gặp người yêu

Từ video được đăng tải lên mạng cho thấy, sự việc này xảy ra tại một nơi giống với ký túc xá của một trường học nào đó. Một số cư dân mạng cho biết, vụ việc này xảy ra tại một trường đại học ở Hải Nam, Trung Quốc. Để cứu vãn mối quan hệ với bạn gái, một nam sinh đã đội tóc giả, cải trang thành nữ và đột nhập vào ký túc xá nữ để đòi hòa giải.

Ngay sau khi nam sinh bước vào, nhân viên bảo vệ ký túc xá liền phát hiện ra điều bất thường và gọi điện báo cảnh sát. Vì trang phục của nam thanh niên khiến mọi người khoảng sợ nên các nhân viên an ninh đã sử dụng thiết bị sốc điện để bảo vệ bản thân và những nữ sinh xác trong ký túc xá. Kết quả, nam thanh niên liên quan bị choáng và bị đưa ra khỏi ký túc xá.

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 Khi phát hiện xảy ra sự việc này, nhà trường đã gọi điện báo cảnh sát

Phía nhà trường cho biết, nam thanh niên này không phải sinh viên trong trường. Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cảnh sát, không có ai bị thương trong vụ việc này. Hiện tại nam thanh niên đã bị bắt giữ, các thông tin liên quan sẽ được nhà trường và cảnh sát thông báo tới truyền thông sau khi sự việc được điều tra.

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Từ khóa:   báo cảnh sát mạng xã hội xứ Trung cư dân mạng

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