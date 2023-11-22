Mạo danh nhà sư cưỡng hiếp 14 người phụ nữ trong đó có 3 học sinh tiểu học

Thế giới 22/11/2023 11:02

Cho đến khi bị bắt, mọi người mới biết Ngụy Cương mạo danh nhà sư, hắn dùng danh tiếng của mình để cưỡng hiếp 14 người phụ nữ trong đó có 3 trẻ vị thành niên.

Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Đào Nam, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với Ngụy Cương. Người này từng giả làm nhà sư đồng thời cầm đầu băng đảng xã hội đen. Ngụy Cương từng cưỡng hiếp 14 người phụ nữ trong đó có 3 trẻ vị thành niên (vào thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân vẫn còn học tiểu học).

Theo Baijiahao, mối quan hệ của Ngụy Cương với Phật giáo có thể được bắt nguồn từ năm 1998. Vào thời điểm đó hắn mở một nhà hàng ở núi Cửu Hoa, cũng nhờ vậy Ngụy Cương quen biết một hòa thượng họ Tạ, Ngụy Cương giúp Tạ sửa chữa chùa.

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 Mạo danh nhà sư trong nhiều năm, Ngụy Cương đã dụ dỗ 14 người phụ nữ "quan hệ" với mình - Ảnh minh họa: Internet

Thấy Ngụy Cương thông minh, Tạ đã đưa hắn đến Cát Lâm. Tạ được làm trụ trì một ngôi chùa, vì muốn giúp Ngụy Cương, Tạ đã tiến cử hắn đến một chùa khác làm trụ trì. Ngụy Cương không vượt qua bài khảo sát, hắn liền nghĩ đến việc liên kết với Tạ rồi lấy danh nghĩa Phật giáo để chiêu mộ tín đồ và tiến hành lừa gạt.

Dưới sự giúp đỡ của Tạ, các tín đồ không nhìn thấu được những lời nói dối của Ngụy Cương. Cũng trong khoảng thời gian này, Ngụy Cương còn lôi kéo được rất nhiều quan chức địa phương trở thành đệ tử của mình. Theo phán quyết, Ngụy Cương có tổng cộng chín đệ tự, 3 hộ vệ. Ngụy Cương tẩy não những người này và khuyến khích họ tin vào ma quỷ.

Những quan chức địa phương cũng tin tưởng vào Ngụy Cương và tôn sùng hắn khiến Ngụy Cương càng được lòng dân hơn nữa. Sau khi nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, Ngụy Cương bắt đầu nhắm đến phụ nữ. Khi những tín đồ nữ đến cầu nguyện, Ngụy Cương đã đề xuất thực hành “âm dương song tu” với nạn nhân – điều này có nghĩa là các tín đồ sẽ phát sinh quan hệ tình dục với Ngụy Cương.

Trong số đó có ba gia đình vô cùng mù quáng, vì muốn tìm may mắn nên đã không ngần ngại hiến dâng con gái của mình cho Ngụy Cương “song tu”. Tưởng rằng có thể thay đổi vận mệnh nhưng cuối cùng lại hại con gái ruột của mình.

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 Với niềm tin mù quáng, nhiều gia đình đã hiến dâng con gái của mình cho Ngụy Cương - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ vị thành niên, Ngụy Cương còn gây ra rất nhiều tội ác. Hắn nói với các tín đồ rằng nếu có bệnh thì không cần đến bệnh viện. Chỉ cần đủ chân thành (chủ yếu là tiền bạc) thì Đức Phật sẽ giúp mọi người tiêu trừ tai họa. Trong đó có một tín đồ đã chi rất nhiều tiền cho Ngụy Cương để xoa dịu nỗi đau thể xác, người này đã chuyển nhiều đợt với tổng số tiền 11 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 36 tỷ đồng) cho Ngụy Cương. Sau khi thông tin Ngụy Cương bị bắt được đăng tải, rất nhiều nạn nhân của hắn đã đứng ra tố cáo tội ác của Ngụy Cương.

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