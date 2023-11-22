Quần bất ngờ bốc cháy khi đang biểu diễn, phản ứng của nam ca sĩ khiến nhiều người ngỡ ngàng

Khi đang biểu diễn trên sân khấu, chiếc quần đang mặc bất ngờ bốc cháy, nam ca sĩ bình tĩnh xử lý khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Trong một buổi biểu diễn ca nhạc ở Brazil, khán giả được chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp. Khi đang biểu diễn, quần của nam ca sĩ bất ngờ bốc cháy, khán giả hét lớn khi phát hiện điều đó, bầu không khí căng thẳng bao trùm buổi biểu diễn.

Khi Djonga đang biểu diễn ngọn lửa bất ngờ bắn vào quần anh

Theo Sohu, sự việc này xảy ra vào ngày 19/11 tại Brazil, khi nam rapper Djonga biểu diễn, ngọn lửa bất ngờ bắn vào chiếc quần anh đang mặc và bốc cháy ngay sau đó. Khán giả vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Tuy nhiên, Djonga không mất bình tĩnh, anh nhanh chóng đưa ra quyết định cởi bỏ chiếc quần đang bốc cháy không chút do dự. Ngọn lửa đã được dập tắt ngay sau đó, nam ca sĩ đứng trên sân khấu bình an vô sự.

Djonga bình tĩnh xử lý tình huống và dập tắt ngọn lửa ngay trên sân khấu

Màn trình diễn chuyên nghiệp của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả kinh ngạc. Trong lúc phát hiện chiếc quần bị cháy, Djonga vẫn khá bình tĩnh và tiếp tục biểu diễn. Sự chuyên nghiệp của Djonga nhận được những lời khen ngợi của cư dân mạng. Mọi người không hiểu làm thể nào mà Djonga có thể bình tĩnh ứng phó và đưa ra biện pháp dứt khoát để dập lửa ngay trên sân khấu như vậy. Khoảnh khắc hồi hộp đó cùng sự chuyên nghiệp của Djonga đã gây chú ý và nhận về rất nhiều bình luận của cư dân mạng sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội.

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