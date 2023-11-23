Ông nội đến trường đón cháu nhưng đón nhầm con người khác, về nhà 10 phút vẫn chưa phát hiện ra

Thế giới 23/11/2023 16:43

Một cụ ông 70 tuổi đến nhà trẻ đón cháu nội nhưng lại đón nhầm đứa bé khác, về đến nhà hơn 10 phút vẫn chưa phát hiện ra sự nhầm lẫn này.

Mới đây, một câu chuyện hy hữu đã xảy ra tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một cụ ông 70 tuổi đến trường mầm non đón cháu nội nhưng lại đón nhầm con người khác. Điều đáng ngạc nhiên là sau khi về đến nhà, cụ ông vẫn không phát hiện ra sự nhầm lẫn này.

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 Vừa ngủ dậy, cụ ông 70 tuổi đã vội vã đến trường mầm non đón cháu gái

Được biết, sự việc này xảy ra vào ngày 21/11, cụ ông 70 tuổi mới ngủ dậy đã vội vã đến trường mầm non đón cháu nội. Vậy nhưng cháu nội mình không đón, cụ ông đã đón một đứa trẻ khác về nhà. Giáo viên gọi điện cho bố đứa bé nói rằng, con gái anh vẫn đang ở trường mẫu giáo chưa có ai đón về. Kiểm tra camera giám sát mọi người mới phát hiện cụ ông đã đón nhầm cháu. Sau đó, gia đình đã đưa đứa trẻ bị đón nhầm về lại trường học.

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 Vậy nhưng, ông đã đón một đứa trẻ khác về nhà trong khi cháu ruột vẫn còn ở trường học

Sau khi sự việc này được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng xứ Trung. Nhiều người bày tỏ lo lắng, nếu đón con của người khác mà dễ dàng như vậy thì những kẻ buôn người cũng có thể dùng cách này để bắt cóc trẻ em. Vì vậy, nhà trường cần phải có một quy trình đưa đón trẻ cẩn thận để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc như thế này.

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