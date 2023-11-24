Từ năm 2021 đến năm 2023, lợi dụng chức vụ là giáo viên của một trường cấp 2, Tôn đã nhiều lần xâm hại tình dục 14 nam sinh, có nhiều bé chưa đủ 14 tuổi.

Theo Sohu, ngày 23/11 Tòa án huyện Phụ Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã ra phán quyết vụ án lạm dụng tình dục trẻ em của một giáo viên cấp 2 tại địa phương. Giáo viên này họ Tôn, hắn đã xâm hại 14 nam sinh trong trường trong vòng 2 năm. Cuối cùng, Tôn bị kết án 11 năm tù giam và bị cấm giảng dạy sau khi ra tù.

Tôn lợi dụng chức vụ giáo viên tại một trường cấp 2 tại huyện Phụ Nam, từ năm 2021 đến năm 2023 hắn nhiều lần cưỡng hiếp 14 học sinh nam tại phòng giáo viên và căn phòng nhỏ của hắn. Những nạn nhân này đều là những cậu bé ở tuổi vị thành niên, vào thời điểm xảy ra vụ án có 10 nạn nhân dưới 14 tuổi và 4 nạn nhân trên 14 tuổi.

Trong vòng 2 năm, Tôn đã xâm hại tình dục 14 học sinh nam trong trường - Ảnh minh họa: Internet

Tòa án cho rằng, hành vi của Tôn cấu thành tội cưỡng bức và lạm dụng tình dục trẻ em, hắn cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Với tội trạng của mình, Tôn phải nhận bản án 11 năm tù giam. Đặc biệt, tính chất vụ án của Tôn đặc biệt nghiêm trọng nên sau khi mãn hạn tù hắn sẽ bị cấm giảng dạy. Sau khi tòa tuyên án sơ thẩm, bị cáo Tôn đã làm đơn kháng cáo nhưng đơn kháng cáo của hắn đã bị bác bỏ và hình phạt cho Tôn vẫn giữ nguyên như bản án sơ thẩm.

Sau khi vụ án này được đăng tải đã khiến cư dân mạng xứ Trung sốc nặng. Nhiều người bày tỏ, giáo viên phải là người gương mẫu, trau dồi đạo đức và giúp học sinh theo đuổi ước mơ của mình. Vậy nhưng, trong vụ án này, Tôn đã thực hiện hành vi không đứng đắn đối với các học sinh đang ở tuổi vị thành niên, điều này không chỉ gây tổn hại về thể chất mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của các nạn nhân. Những hành động đồi bại như Tôn cần phải bị trừng trị nghiêm khắc.

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