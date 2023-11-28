Vụ án "bí ẩn" người phụ nữ bị cưỡng hiếp, sát hại dã man trong nhà vệ sinh 29 năm mới tìm được hung thủ

Thế giới 28/11/2023 16:13

29 năm trước, người phụ nữ 22 tuổi bị cưỡng hiếp rồi sát hại dã man trong nhà vệ sinh, trong nhà nạn nhân còn có một em bé chưa đầy một tuổi.

Ngày 15/2/1994, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người dân cho biết phát hiện một người phụ nữ bị sát hại dã man trong một nhà vệ sinh tại một khu chợ ở thành phố Thông Liêu, Nội Mông, Trung Quốc. Ngay sau khi nhận được thông tin, phía cảnh sát đã đến hiện trường vụ án tiến hành điều tra. Thi thể nạn nhân nằm trong nhà vệ sinh, quần áo xộc xệch, có vết hằn trên cổ và không còn thở.

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 Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân 29 năm trước

Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy, nạn nhân họ Cao là cư dân địa phương, khi đó nạn nhân mới 22 tuổi và trong nhà còn có một em bé chưa đầy một tuổi. Trước khi chết, nạn nhân đã bị cưỡng hiếp. Suốt thời gian đó, người dân ở khu vực xung quanh rơi vào hoảng loạn vì cảnh sát chưa thể tìm ra hung thủ.

Mặc dù phía cảnh sát đã mở rộng điều tra và tiến hành tìm kiếm bằng chứng nhưng công nghệ thời đó chưa phát triển, việc tìm ra hung thủ rơi vào bế tắc. Chính vì vậy, vụ án này trở thành “bí ẩn” và tồn đọng 29 năm mà vẫn chưa thể tìm ra kẻ giết người. Theo thời gian, những cảnh sát tham gia điều tra vụ án này đều đã thay đổi nhưng họ vẫn không từ bỏ và quyết tâm phải tìm bằng được hung thủ.

Năm 2023, hồ sơ vụ án này được điều tra lại, những cảnh sát tham gia trước đây đều được yêu cầu nhớ lại sự việc năm đó. Những bằng chứng liên quan cũng được kiểm tra lại một lần nữa. Mặc dù khó khăn nhưng phía cảnh sát vẫn kiên trì với mục tiêu phải tìm ra thủ phạm. Cuối cùng, nghi phạm của vụ án đã được khoanh vùng. Đó chính là Tào, hắn cũng có liên quan đến 2 vụ án giết người giấu xác xảy ra 31 năm trước.

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 Sau gần 30 năm gây án, cuối cùng Tào cũng bị bắt và phải cúi đầu nhận tội

Bằng những bằng chứng không thể chối cãi, Tào đã thành thật khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Tào cho biết, khi nhìn thấy nạn nhân bước vào nhà vệ sinh, trong lòng hắn đã nổi thú tính. Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, vì thân phận bị bại lộ, hắn sợ nạn nhân sẽ đi báo cảnh sát nên Tào nảy sinh ý định giết người. Hắn siết tay vào cổ nạn nhân cho đến khi người phụ nữ tắt thở. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án này.

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