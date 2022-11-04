Yêu 5 tháng bạn trai chỉ hôn má, 1 lần khó chịu cô gái điên tiết quát lớn: 'Anh là gay à' và cái kết bất ngờ

Tâm sự Eva 04/11/2022 16:00

Nhiều lần Chi muốn hỏi thẳng bạn trai xem có phải anh bị gay không mà không đòi hỏi, thế nhưng sợ Kiên tự ái nên Chi đành thôi. Thế là những lần hẹn họ sau đó Chi cố tình bật "đèn xanh" bằng việc đi những chỗ vắng vẻ, thậm chí nhiều lần cô còn đưa bạn trai về phòng để không gian riêng tư hai đứa nhưng mà Kiên vẫn không có đòi hỏi gì cả.

Kiên và Chi yêu nhau đến nay đã được 5 năm, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và tin chắc hai người sẽ có một đám cưới đẹp như mơ. Thật ra thì yêu lâu như vậy Chi cũng đã nghĩ đến chuyện cưới xin, vậy nhưng cứ nhắc đến việc đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ là Chi lại thấy lo lắng vì cô thật đang không biết bạn trai mình có phải là gay không nữa. Nói thì không ai tin nhưng mấy tháng yêu nhau Kiên và Chi chưa từng đi quá giới hạn, mỗi lần hẹn hò chỉ có nắm tay rồi hôn má mà thôi.

Hồi mới yêu thấy bạn bè kể người yêu chúng nó cứ đòi đi nhà nghỉ còn Kiên thì không đòi hỏi gì mà bảo yêu trong sáng nên Chi vui mừng lắm. Thế nhưng sang tháng thứ 5 mà bạn trai vẫn không chủ động trao cho cô nụ hôn thì Chi bắt đầu thấy lạ và lo lắng. Nhiều lần Chi muốn hỏi thẳng bạn trai xem có phải anh bị gay không mà không đòi hỏi, thế nhưng sợ Kiên tự ái nên Chi đành thôi. Thế là những lần hẹn họ sau đó Chi cố tình bật "đèn xanh" bằng việc đi những chỗ vắng vẻ, thậm chí nhiều lần cô còn đưa bạn trai về phòng để không gian riêng tư hai đứa nhưng mà Kiên vẫn không có đòi hỏi gì cả.

Yêu 5 tháng bạn trai chỉ hôn má, 1 lần khó chịu cô gái điên tiết quát lớn: 'Anh là gay à' và cái kết bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 - Mình yêu nhau 5 tháng rồi mà anh vẫn không muốn làm gì hơn ngoài nắm tay hả? Bạn em có người yêu đều đi nhà nghỉ rồi đấy. Hay là anh bị gay? - Chi thảng thốt.

- Vớ vẩn, em đã thấy thẳng gay nào cao to như anh chứ hả?

Thấy bạn trai nói như vậy nên Chi cũng tin tưởng, tất nhiên là những lần hẹn hò sau đó thì Chi cũng luôn nhắc nhở bạn trai thân mật hơn. Và rồi sau 5 lần bảy lượt viện đủ lý do thì Chi cũng có cơ hội gần gũi nhau.

Dù chuẩn bị kỹ như vậy nhưng đến tận 15 phút thì Kiên cũng chỉ dám hôn lên mà không làm gì khác. Lúc này Chi thật sự bực nên cô quát lớn.

Yêu 5 tháng bạn trai chỉ hôn má, 1 lần khó chịu cô gái điên tiết quát lớn: 'Anh là gay à' và cái kết bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Rốt cuộc anh có gay không hả? 

- Anh...anh thật sự không thể. Xin em ép anh nữa.

- Vì sao? Ít ra anh phải cho em lý do chứ? Hay là anh không yêu em?

- Không. Anh thật sự yêu em, rất yêu em nên mới không dám.

Nói rồi Kiên tiết lộ anh có vấn đề tâm lý, không tự tin với kỹ thuật hôn môi của mình. Nghe đến đây Chi bật cười. Cô không ngờ chàng người yêu to cao đẹp trai của mình lại nhát đến vậy. Chi liền chủ động kéo anh lại gần trao cho nụ hôn đầu tiên rồi thủ thỉ vài "kỹ thuật" khi hôn giúp anh tự tin hơn với bản thân mình.

Đêm hôm đó cả hai trao cho nhau nụ hôn lần đầu tiên của nhau. Tất nhiên sau đó là Kiên dắt Chi về ra mắt bố mẹ mình để xin chọn ngày lành tháng tốt làm đám cưới.

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân chuyện gia đình

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