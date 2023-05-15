Trong lúc đang yêu đương, bạn trai ‘cặp kè’ với 8 cô cùng một lúc, tôi chỉ im lặng làm một việc này khiến anh phải hối hận quỳ xuống xin tha

Khi quen nhau, bạn trai còn qua lại với 8 người phụ nữ khác, khi biết được sự thật tôi không đánh ghen mà chỉ làm một việc.

Mới đây, cô Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi) đã đăng một bài viết có tiêu đề 'Bạn trai của tôi ngoại tình với 8 người cùng một lúc'. Cô còn tố cáo cho công ty của bạn trai về việc anh ta có hành vi sàm sỡ phụ nữ. Ảnh minh họa: Internet Cô Yoon đã và bạn trai là anh Lee (tên nhân vật đã được thay đổi) đã quen nhau được sáu tháng. Đôi lúc cô cũng tự hỏi: "Làm thế nào mà anh ta có cặp kè với 8 người phụ nữ mà còn thời gian đi hẹn hò với tôi?". Cô phát hiện ra bạn trai mình ngoại tình trong 1 lần vô ý đọc nhật ký của bạn trai.

Cô Yoon thừa nhận anh Lee là 'một người rất giỏi trong việc quản lý bản thân', anh có một thân hình cao ráo, vạm vỡ nhờ tập thể dục đều đặn, nên rất dễ thu hút nhiều người chú ý. Và bối cảnh nhà anh Lee làm cho người khác có cảm giác tin tưởng vì bố mẹ anh ấy đều là những nhà giáo dục. Thậm chí anh Lee còn học rất giỏi, đứng nhất nhiều năm liền và luôn nhận được nhiều học bỏng. Vì vậy khi yêu đương cô Yoon chưa từng nghi ngờ anh Lee bất cứ điều gì. Ảnh minh họa: Internet Kể cả những lúc anh Lee hay viện nhiều lý do để huỷ hẹn với cô như 'đang học', 'bị ốm', 'bận đột xuất' và 'về thăm bố mẹ', có lần cả hai không nhau suốt 2 tháng dù ở cách nhà 20 phút đi xe, thì cô cũng chưa từng nghi ngờ bạn trai.

Có lần cô Yoon đã đặt và thanh toán một phòng khách sạn cho buổi hẹn của cả hai, nhưng đến sát giờ thì anh Lee lại huỷ và nói có việc bận. Giờ đây, khi đã biết tất cả sự thật cô Yoon rất tức giận: "Anh ta đã nói dối tôi để đi gặp gỡ những người phụ nữ khác, thậm chí còn huỷ hẹn với tôi để đi 'lên giường' với người khác." Sốc hơn là bạn trai cô Yoon không chỉ ngoại tình với 1 người mà là 8 người cùng một lúc. Cô Yoon nói rằng cô đã từng mơ ước được kết hôn với bạn trai. Cô còn có giới thiệu bạn trai với bạn bè của mình, đưa anh đi đám cưới một đàn anh trong công ty và tiệc tân gia của một cặp vợ chồng trong công ty. Ảnh minh họa: Internet Khi bức màn bí mật bị rơi xuống, cô Yoon rất sốc trước sự tồi tệ của bạn trai, cô mắc chứng rối loạn ăn uống, mất ngủ, sụt 8kg trong vòng 1 tháng. Bài viết của cô đã được lan truyền một cách rộng rãi, một nhân viên chung công ty của anh Lee cho biết rằng mọi người trong công ty ai cũng đã đọc qua bài viết tố cáo sự tồi tệ của anh Lee, và họ đang không biết phải cư xử như thế nào với anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-luc-ang-yeu-uong-ban-trai-cap-ke-voi-8-co-cung-mot-luc-toi-chi-im-lang-lam-mot-viec-nay-khien-anh-phai-hoi-han-quy-xuong-xin-tha-581860.html