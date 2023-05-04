Sau 7 năm trời, anh Lee và cô Yoon mới gặp lại nhau. Vì quá vui nên cả hai đã hẹn nhau đi nhậu, đi cà phê tận mấy ngày liên tục để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ khi gặp lại bạn cũ.

Nhân vật chính của chuyện này là cô Choi (tên nhân vật đã được thay đổi), cô có một người bạn trai đã bên cô được 5 năm. Mọi bi kịch đều bắt đầu khi bạn trai cô là anh Lee (tên nhân vật đã được thay đổi) gặp lại một người bạn cũ là cô Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi).

Từ khi nghe tin bạn trai bị tai nạn, cô Choi cực kỳ lo lắng và nhiều lần muốn vào thăm. Nhưng anh Lee cứ liên tục ngăn cản cô bằng nhiều lý do như ‘sợ cô phiền, sợ cô cực, sợ cô mệt mỏi’. Cô Choi cũng nghe lời bạn trai và không trực tiếp vào thăm mà chỉ thăm hỏi qua điện thoại. Nhưng cô không hề hay biết bạn trai không cho cô vô là vì anh đang bận ngoại tình với bạn thân của anh.

Một hôm, sau khi anh Lee và cô Yoon đã uống cà phê và chuẩn bị ai về nhà nấy thì không may cả hai đã gặp tai nạn giao thông và cùng nhau nhập viện. Tại bệnh viện, cả hai người đã cùng nhau vượt qua khoảng thời gian bị thương do tai nạn, ngọt ngào như một cặp vợ chồng son. Và cuối cùng cả hai nảy sinh tình cảm với nhau, cứ thế cả hai đã trở thành người yêu của nhau.

Anh Lee không lộ một chút sơ hở nào, anh ngày nào cũng nhắn đầy những tin nhắn rất tình cảm cho cô Choi nên cô hoàn toàn không biết bạn trai đang ‘cắm sừng’ mình. Và cho đến lúc cả hai chia tay cô cũng không biết lý do.

Sau chia tay, một người bạn đã thông báo một tin cực kỳ sốc về anh Lee cho cô nghe.

“Bạn trai cũ của cậu mới đăng lời cầu hôn một cô gái công khai lên mạng xã hội đấy"

Người bạn lập tức gửi đoạn cầu hôn qua cho cô Choi đọc. Nội dung đoạn văn khiến cô câm nín không nói nên lời. Không hề giấu diếm, trong đoạn văn được anh Lee đăng lên có viết về việc anh và cô Yoon đã ngoại tình ở bệnh viện trong khi anh Lee đã có bạn gái.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Choi không thể kiềm chế sự phẫn nộ khi nhìn thấy những dòng văn bạn trai viết để biến hoá chuyện tình này thành chuyện tình yêu đẹp đẽ như:

"Ông trời đã cho anh gặp lại em, đây là cơ hội có một không hai”

"Anh sẽ không thể chịu đựng được nếu chúng ta không thể nghe thấy giọng nói của nhau dù chỉ trong một ngày"

"Anh và em tựa như cực N và S của nam châm vậy"

Hơn hết, điều khiến cô Choi đau đớn hơn chính là do thái độ của anh Lee. Anh đã nhanh tay xóa hết những bình luận mà bạn bè cô Choi vào bình luận để vạch trần anh.

Ảnh minh họa: Internet

Cô Choi chia sẻ: "Tôi hoàn toàn không còn nuối tiếc gì, cũng không có ý định trả thù bạn trai cũ đâu. Tôi chỉ cần biết rằng trong cuộc tình này tôi hoàn toàn không có lỗi. Và tôi chỉ mong nhận được sự xin lỗi chân thành của bạn trai cũ, lúc đó tôi sẽ xoá bài viết này.”