Mỗi lần tính gần gũi vợ lại hét toáng lên, mới động tay cởi nhẹ chiếc áo mà em đã bật khóc nức nở, nguyên nhân khiến chồng khóc thét

Tôi biết anh là người thương yêu vợ con mình hết mực. Cưới vợ 5 năm, chưa từng thấy anh nặng nhẹ với vợ một câu nào. Cũng chẳng có những tật hút thuốc, nhậu nhẹt như những người đàn ông khác. Hễ có thời gian rảnh là anh sẵn sàng giúp vợ việc nhà. Vợ chồng anh lâu nay rất hạnh phúc. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến chuyện ly hôn?

Sau giờ làm, anh họ gọi điện rủ tôi đi uống vài chai bia cho vui. Lâu rồi anh em không gặp nhau. Tôi lấy làm lạ, anh ấy có bao giờ thích uống bia, lại chẳng có chuyện ngồi lai rai sau giờ làm? Khi ngồi với nhau, tôi thấy anh liên tục thở dài, nốc bia liên tục. Đoán anh có chuyện không vui, tôi mới gặng hỏi. Anh bảo rằng vợ chồng anh sắp ly hôn. Mà tội lỗi lại từ anh mà ra cả…

Uống ngụm bia, anh bảo rằng vợ chồng anh có rạn nứt hơn một năm nay. Chuyện là trong buổi tiệc liên hoan cuối năm ngoái, anh em trong phòng có rủ nhau đi hát karaoke. Toàn cánh đàn ông với nhau, một người trong phòng gợi ý tìm đến những em chân dài để “xả xui”. Ai cũng hào hứng, còn anh thì phản đối vì không muốn làm điều có lỗi với vợ. Nghe anh nói, ai cũng cười bảo anh gà mờ. Họ bảo rằng nếu không nói thì làm sao vợ biết được

Thái độ cười cợt của mọi người cộng với chút hơi men trong người nên anh đồng ý. Đó là lần đầu tiên anh làm điều có lỗi với vợ sau bao nhiêu năm sống chung. Sau cuộc mây mưa ấy, lòng anh ngập tràn hối hận. Anh thề với lòng sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ. Nhưng khốn khổ thay, khi anh cùng cô gái ấy đi vào khách sạn thì có một người quen nhìn thấy. Họ nói lại với vợ anh.

Vợ anh hoảng loạn, suy sụp và đau đớn. Anh cũng đã cố giải thích với cô ấy rằng đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Vả lại lúc đó anh có uống bia nên không tỉnh táo. Anh làm mọi cách để vợ nhận ra anh hối lỗi mà tha thứ cho anh. Anh sợ gia đình này đổ vỡ.

Vài tháng sau cô ấy bình tĩnh hơn, anh nghĩ rằng sóng gió đã qua đi. Nhưng giữa vợ chồng anh có sự rạn nứt từ đó. Vợ không còn tin anh nữa. Bất kì anh đi đâu về trễ là cô ấy lại nghĩ anh đi với người khác. Và khổ sở nhất chính là những đêm nằm chung giường, anh thấy vợ mình mất ngủ, trằn trọc. Anh cố ôm lấy cô ấy, cố an ủi rằng mọi chuyện đã qua nhưng cô ấy lại đẩy anh ra và nhìn anh bằng ánh mắt dữ tợn.

Gần một năm rồi, vợ chồng anh hiếm khi gần gũi. Mỗi lần gần nhau vợ không cảm xúc và một lần anh nhìn thấy cô ấy trào nước mắt trong lúc làm chuyện đó với anh.

Anh đã làm mọi thứ, đã cố gắng giúp vợ việc nhà, đưa cô ấy đi chơi. Nhưng chuyện anh ngủ với người khác chưa bao giờ cô ấy nguôi ngoai. Cô ấy đã tin, đã yêu anh hết lòng nên giờ đây giống như người bị rơi xuống vực. Cứ như thế một năm và hôm qua cô ấy bảo với anh rằng: “Chúng ta ly hôn đi, em không thể chịu đựng thêm được nữa…”.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi thương anh vô cùng nhưng chẳng biết làm gì để giúp anh. Niềm tin của chị ấy đã mất đi rồi thì có cách nào mà lấy lại. Tôi cũng là phụ nữ nên tôi hiểu: Đàn ông một lần dối trá, đàn bà cả đời không quên!