Sắp đến đám cưới của chúng tôi, chồng sắp cưới bắt đầu 'dở chứng' và người qua lại với anh không ai khác mà chính là...

Trên các trang cộng đồng trực tuyến của Hàn Quốc, đang bàn tán xôn xao về bài viết có tiêu đề "Tôi nghĩ chồng sắp cưới của mình đang ngoại tình với một nhân viên lê kế hoạch tổ chức đám cưới cho chúng tôi". Người viết là cô Kang (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết: "Tôi đã đến một cơ sở tổ chức tiệc cưới có tiếng, ký hợp đồng với nhân viên sẽ lên kế hoạch hoàn chỉnh cho đám cưới của tôi. Sau đó vì để tiện lợi hơn, vợ chồng tôi và cô nhân viên đó đã tạo một nhóm chat.

Ảnh minh họa: Internet Nhưng cũng từ đó cô bắt đầu cảm thấy cô nhân viên và chồng mình đang ‘dở chứng’. Vài ngày trước, cô Kang vô tình xem điện thoại của chồng sắp cưới và phát hiện anh đã nhắn tin riêng với cô nhân viên, thậm chí còn đã gửi quà để cảm ơn cô nhân viên. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì cô Kang cũng không tính toán gì cả. Cô Kang bực bội kể lại: "Nhưng vài ngày sau, cô nhân viên đó đã gửi vào nhóm chat của ba chúng tôi một bức ảnh và khoe rằng cô ấy đã uống được ly cà phê rất ngon.”

Chồng sắp cưới ngay lập tức ‘quên béng’ còn có cô Kang trong nhóm chat nên đã nói chuyện giống như đang ‘tán tỉnh’ cô nhân viên. Anh ấy đã nói rằng :"Hôm nay là cuối tuần mà ta, vậy tại sao một người đẹp như em lại chỉ đi chơi một mình thế nhỉ?" Ảnh minh họa: Internet Cô nhân viên cũng nhiệt tình trả lời lại: 'Em mới chia tay bạn trai của em vào mấy ngày trước rồi.” Ngày hôm sau, hai người họ lại tiếp nhắn tin ‘tán tỉnh’ nhau mặc kệ cô Kang vẫn đang ở trong nhóm và đọc hết tin nhắn. Chỉ vừa mới sáng sớm chồng sắp cưới của cô Kang đã nhắn tin chào buổi sáng với cô nhân viên và nói rằng anh ấy đang ăn sáng. Cô nhân viên cũng ngay lập tức hưởng ứng gửi một bức ảnh bữa sáng của cô. Thế là chồng cô Kang lập tức lo lắng hỏi thăm: "Em ăn cái gì thế này? Đây là chế độ ăn kiêng của em à? Em gầy mà chứ có mập đâu mà phải ép mình ăn kiêng như vậy." Ảnh minh họa: Internet Cô Kang càng ngày càng không chịu nỗi những tin nhắn ‘tán tỉnh’ nhau của hai người họ, cô còn cảm thấy mình mới là người thừa ở đây. Cô Kang cho rằng nếu hai người họ còn tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy sớm hay muộn cũng sẽ ngoại tình với nhau. Cô đang rất lo lắng và xin lời khuyên của mọi người vì ngày cưới của cô đã đến rất gần.

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