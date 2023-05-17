Đang ngủ ngon sau một đêm 'nóng bỏng' với bạn trai, giật mình vì nghe tiếng rên rỉ từ trên gác, chạy lên xem thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi ân hận cả đời

Tỉnh giấc vì tiếng rên rỉ ở trên gác còn bạn trai thì không thấy đâu, vội chạy lên xem nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi mém lăn khỏi cầu thang.

Cô Kim (tên nhân vật đã được thay đổi) đã hẹn hò với anh Lee (tên nhân vật đã được thay đổi) làm cùng công ty. Cả hai đã cùng giúp đỡ và nương tựa vào nhau để có thể quên đi sự mệt mỏi của cuộc sống công việc. Mối quan hệ của hai người đã kéo dài trong vài năm, và sâu sắc đến mức hai người đã đến nhà của anh Lee 'thân mật' với nhau. Mối quan hệ của họ bí mật đến mức đồng nghiệp không hề biết gì cả. Nhưng dù mối quan hệ của họ có nồng thắm và sâu đậm đến đâu đi chăng nữa, đã có một việc xảy ra khiến mối quan hệ của cả hai vỡ tan tành. Vào một ngày ngủ lại tại nhà anh Lee sau khi quan hệ, cô Lee nghiệt ngã phát hiện ra rằng bạn trai mình à một người đàn ông đã có vợ và con.

Ảnh minh họa: Internet Ngay từ đầu, anh Lee đã che giấu tất cả những thông tin này với cô để có thể hẹn hò với cô. Giờ đây, khi biết sự thật cô cực kỳ hối hận và rối rắm không biết phải làm sao. Những tưởng khi lộ ra bí mật động trời, mối quan hệ của họ sẽ chấm dứt nhưng không, mối quan hệ của họ rẽ sang hướng khác khi anh Lee quyết định ly hôn. Anh Lee đã rời khỏi nhà, đến gặp cô Kim để giải thích và nói rằng mình sẽ ly hôn với để chung sống với cô. Chính từ lúc đưa ra yêu cầu này, người vợ là cô Yoon (tên nhân vật đã được thay đổi) mới phát hiện ra chồng mình ngoại tình.

Cô Yoon chưa từng nghi ngờ chồng mình bởi lẽ đó cô đã bỏ qua những bằng chứng rõ ràng như lịch sử thanh toán thẻ của chồng có đầy đủ các chi tiết đã tiết lộ rõ chuyện anh ngoại tình. Anh Lee còn trơ trẽn hơn khi tuyên bố rằng sau khi ly hôn anh sẽ lập tức chung sống với tình nhân. Ảnh minh họa: Internet Sau đó, người vợ đã 'phát điên' đâm đơn kiện cô Yoon và anh Lee rồi lập tức cũng đệ đơn ly hôn. Cuối cùng, vợ chồng anh Lee cũng đã ly dị nhau. Cô Kim còn càng bàng hoàng phát hiện ra là mình là người đã phá hủy một gia đình đã chung sống với nhau 10 năm. Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-ngu-ngon-sau-mot-em-nong-bong-voi-ban-trai-giat-minh-vi-nghe-tieng-ren-ri-tu-tren-gac-chay-len-xem-thi-canh-tuong-truoc-mat-khien-toi-an-han-ca-oi-583051.html