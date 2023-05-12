Chị em chỉ cần đưa thêm 3 'chiêu thức' vào 'cuộc yêu', đảm bảo các anh 'ngất ngây' và 'nài nỉ xin tha' mỗi đêm

Quan hệ tình dục là điều không thể thiếu trong đời sống vợ chồng, nhưng biết cách chinh phục chàng mới là điều mà chị em phụ nữ nên biết để lửa hôn nhân luôn rực cháy.

Cảm giác làm chuyện ấy ở nhà nghỉ nó cũng thoải mái và dễ chịu hơn là ở nhà nhiều. Cả hai vợ chồng dường như trút bỏ được trách nhiệm của ông bố bà mẹ để trở về là một đôi yêu nhau. Cũng không có cảm giác thấp thỏm vừa làm vừa hồi hộp khi nghe tiếng con cựa mình.

Bí quyết ở đây chính là thay đổi thói quen và địa điểm yêu. Để làm điều này, mình và ông xã đã bàn nhau để thống nhất thời gian và địa điểm. Đến ngày hẹn sẵn, ông xã xin nghỉ nửa buổi, còn mình thì gửi con chạy đến điểm hẹn. Phải nói là hồi hộp cứ như thời yêu nhau ấy các mom à. Hai vợ chồng ghé lại khách sạn nhỏ nhưng xinh xẻo trong một con hẻm yên tĩnh. Đến đó, mình cứ e ngại như cô gái trốn đi chơi với bạn trai ấy chứ không phải bà mẹ xề một con.

Ảnh minh họa: Internet

Biết dùng đồ lụa mềm làm vũ khí

Phái mạnh đặc biệt thích những thứ mềm mại, mượt mà vì thế đừng bao giờ mặc những thứ đồ thô cứng, khô ráp lên giường. Nó không chỉ khiến da bạn khó chịu và còn khiến đối phương cảm thấy "cụt hứng" và bực bội khi phải giúp bạn cởi "món đồ" đó. Những trang phục được làm từ lụa, voan mềm mại không chỉ giúp bạn cảm thấy êm ái và còn ôm hờ hững những đường công giúp bạn trông thật sexy.

Ảnh minh họa: Internet

Khơi gợi ham muốn từ những nơi nguy hiểm nhất

Áp lực cuộc sống khiến các cặp vợ chồng ít thể hiện tình cảm yêu thương dành cho nhau hơn. Thậm chí tới vòng ôm từ phía sau lưng hay đơn giản chỉ là một nụ hôn bất chợt vào sau gáy cũng là một cử chỉ “xa xỉ”, hiếm khi vợ chồng dành cho nhau.

Bạn đừng nghĩ khi đã về sống chung 1 nhà rồi thì đôi bên không cần thể hiện tình cảm, cảm xúc với nhau nhé. Mặc dù “chủ quyền” của bạn với chàng đã được khẳng định nhưng bạn cũng cần phải thường xuyên thể hiện cho chàng thấy, chàng là của riêng mình bạn.

Vậy nên trong cuộc sống hàng ngày, bạn đừng quá “tiết kiệm” nụ hôn, vòng ôm với chàng. Ngay cả khi ở những nơi đông người như ngồi bên bàn tiệc, bạn vẫn có thể nắm chặt tay chồng, khều chân chàng dưới gầm bàn cùng ánh mắt “tình tứ”. Đảm bảo lúc ấy với chàng, mọi thứ xung quanh đều lu mờ bởi tâm trí chàng bắt đầu bồng bềnh với đủ mọi cảm xúc đang dần được đẩy lên đỉnh điểm. Chắc chắn chàng sẽ âm ỉ mong cho bữa tiệc kết thúc thật nhanh để có thể ôm bạn về phòng “khai tiệc đêm” của riêng 2 người.