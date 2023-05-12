Bật mí bí quyết giúp các cặp đôi 'thăng hoa cuồng nhiệt' hơn gấp bội bằng tư thế 'quan hệ' truyền thống, thử một lần nhớ mãi không quên

Tư thế truyền thống vô cùng quen thuộc với nhiều cặp đôi, thế nhưng liệu có ai biết làm thế nào để khoảng thời gian 'quan hệ' tăng thêm nhiều 'hưng phấn' và 'cuộc vui nồng nhiệt' với tư thế này hay không ? Đừng bỏ qua 3 bí quyết dưới đây nhé.

Không bỏ qua màn dạo đầu

Một màn dạo đầu nhẹ nhàng, tình cảm sẽ giúp hai bạn thoải mái tâm lý và sẵn sàng hơn để “hết mình” ở phần sau. Hãy làm nóng cơ thể bằng những nụ hôn nồng nàn, sử dụng những ngón tay tinh nghịch để kích thích người ấy hoặc thử oral sex trước khi giao hợp qua đường âm đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Biết cách điều chỉnh nhịp độ cuộc yêu

Tình dục không phải là một cuộc đua. Thay vì vội vã đạt cực khoái, cả hai hãy chậm lại để cảm nhận bằng cách tập trung vào hơi thở của bạn và cố gắng đồng bộ với nhịp thở của đối phương. Một cách khác để điều chỉnh nhịp độ là bạn di chuyển hông theo chuyển động tròn thay vì di chuyển lên xuống.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng thêm đồ chơi để giúp cuộc ái ân thêm hấp dẫn

Hai bạn có thể mở màn cuộc yêu bằng tư thế quan hệ truyền thống thông thường, sau đó thử các biến thể khác trong suốt quá trình quan hệ. Điều này không chỉ giúp quá trình thâm nhập sâu hơn mà còn khiến hai bạn cảm thấy thú vị và hưng phấn.

Ngoài ra, hai bạn cũng có thể thử sử dụng các loại đồ chơi tình dục để tăng hiệu quả kích thích. Tuy nhiên, hãy nhớ dùng chúng đúng cách và vệ sinh sạch sẽ để an toàn và tránh mắc bệnh lây qua đường tình dục nhé.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-mi-bi-quyet-giup-cac-cap-oi-thang-hoa-cuong-nhiet-hon-gap-boi-bang-tu-the-quan-he-truyen-thong-thu-mot-lan-nho-mai-khong-quen-580917.html