4 biểu hiện giúp phái mạnh nhận biết chị em đã 'lên đỉnh' và chìm đắm trong 'hoan lạc'

Đàn ông có thể kìm nén cảm xúc lúc ‘yêu’ nhưng phụ nữ khi lên đỉnh sẽ nhìn và cảm nhận rất rõ ràng. Các anh cũng nên biết cô nàng của mình đã thật sự thỏa mãn hay chưa nhé.

Khi bắt đầu thấy dấu hiệu co thắt mạnh ở âm đạo, chàng có thể biết được đây là lúc nàng chuẩn bị lên đỉnh. Thành âm đạo và các cơ trơn, cơ dọc sẽ săn chắc lại khi được kích thích trong thời gian dài. Máu liên tục được dồn tới âm đạo giúp “cô bé” không ngừng co giật. Lúc này cũng là lúc mà chàng cảm nhận được nàng một cách sâu nhất.

Rất nhiều phái mạnh nhận biết bạn tình của mình có thoả mãn hay không bằng việc quan xét mức độ “ướt” của “cô bé”. Ngay từ khúc dạo đầu thì cô bé đã bắt đầu tiết chất nhờn, nhưng khi đạt cực khoái thì lượng nước ở ‘cô bé’ tiết ra càng nhiều. “Nước” này không chỉ giúp việc di chuyển dễ dàng còn giúp tạo môi trường kháng khuẩn cho tinh trùng xâm nhập và thụ tinh. Tuy nhiên vẫn có một số người có cơ địa đặc biệt thì khi đạt đỉnh họ cũng không ra quá nhiều nước nhưng đủ để bạn cảm nhận rằng nước nhiều hơn bình thường.

Ảnh minh họa: Internet

Hơi thở bắt đầu dồn dập và nặng hơn

Khi bắt đầu cảm nhận được hưng phấn, nhiệt độ cơ thể tăng, hơi thở của nàng bắt đầu tăng tốc và gấp gáp hơn. Thường do chị em phụ nữ nín thở để cảm nhận những cơn kích thích. Chính vì vậy mà khi càng gần “đỉnh núi” thì hơi thở ngắn, kèm theo đó là những tiếng “rên” quyến rũ.

Lúc này các anh chàng đừng nên dừng lại mà hãy giúp nàng cảm nhận được hết những hạnh phúc bằng cách tăng tốc lên nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Xuất tinh

Một số chị em phụ nữ đã đạt đến cao trào sẽ xuất tinh như phái mạnh. Màu trắng trong, thường xuất hiện khi chàng làm nàng đê mê. Rất ít trường hợp phái nữ “xuất tinh” khi quan hệ, vì vậy khi thấy hiện tượng chắc chắn chàng đã làm nàng hoàn toàn hài lòng.

Chỉ cần thấy những điều này các anh chắc chắn sẽ hài lòng, bởi vì mình đã giúp cho người bạn đời có một đêm đáng nhớ.