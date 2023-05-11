3 bí quyết tuyệt vời giúp bạn và người ấy cùng nhau 'lên đỉnh thăng hoa' và tiếp thêm 'ngọn lửa' trong mỗi lần 'ân ái'

Tâm sự Eva 11/05/2023 19:33

Các chị em nên bỏ túi những bí quyết này để áp dụng vào 'cuộc yêu', chắc chắn các anh đổ 'đứ đừ', đời sống vợ chồng lúc nào cũng vẹn tròn như mới cưới.

Đừng giả tạo

Không nên giả vờ khi quan hệ gối chăn. Hãy chia sẻ với người yêu những gì bạn đang cảm nhận và đừng tạo cơ hội cho người bạn đời của mình phải suy diễn về những điều bạn đang nghĩ. Thỉnh thoảng, bạn nên chủ động đưa ra những gợi ý nho nhỏ để cả hai cảm thấy thú vị hơn khi quan hệ tình dục.

3 bí quyết tuyệt vời giúp bạn và người ấy cùng nhau 'lên đỉnh thăng hoa' và tiếp thêm 'ngọn lửa' trong mỗi lần 'ân ái' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tập trung vào những cảm giác dễ chịu

Stress là kẻ thù ngăn cản tình dục thăng hoa. Để tăng cảm giác hưng phấn khi quan hệ tình dục, nam giới nên áp dụng câu nói này mỗi khi bị stress ảnh hưởng: "Tập trung vào cảm giác dễ chịu". Trong quá trình quan hệ, bạn cũng nên tập trung nhìn ánh mắt đối phương, mát xa, thở đều để cảm nhận được cảm giác tuyệt vời trong quá trình quan hệ.

3 bí quyết tuyệt vời giúp bạn và người ấy cùng nhau 'lên đỉnh thăng hoa' và tiếp thêm 'ngọn lửa' trong mỗi lần 'ân ái' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy yêu bất cứ lúc nào bạn muốn

Một lần như thế, đôi khi có thể có những tác động tốt trong đời sống lứa đôi, khi mà những điều đó chẳng hề có ảnh hưởng gì lớn đến công việc của bạn. Hãy tin điều đó, bạn sẽ luôn có nụ cười trên đôi môi với đôi má ửng hồng….và khi trở về nhà bạn thấy tình yêu được đong đầy và cảm xúc lại dâng trào.

3 bí quyết tuyệt vời giúp bạn và người ấy cùng nhau 'lên đỉnh thăng hoa' và tiếp thêm 'ngọn lửa' trong mỗi lần 'ân ái' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Cánh mày râu sẽ dễ dàng 'ĐẠT CỰC KHOÁI' nếu các chị em làm 3 điều này trong 'cuộc yêu'

Cánh mày râu sẽ dễ dàng 'ĐẠT CỰC KHOÁI' nếu các chị em làm 3 điều này trong 'cuộc yêu'

Chị em chỉ cần làm những điều này trong mỗi lần 'quan hệ', các anh sẽ 'lên đỉnh thăng hoa' và 'yêu' chị em say đắm chẳng buông.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the bí quyết phòng the

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 26 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 38 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

4 bí mật người phụ nữ khôn khéo luôn giữ cho riêng mình để bảo vệ bản thân và gia đình

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo