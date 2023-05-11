3 bí quyết tuyệt vời giúp bạn và người ấy cùng nhau 'lên đỉnh thăng hoa' và tiếp thêm 'ngọn lửa' trong mỗi lần 'ân ái'

Các chị em nên bỏ túi những bí quyết này để áp dụng vào 'cuộc yêu', chắc chắn các anh đổ 'đứ đừ', đời sống vợ chồng lúc nào cũng vẹn tròn như mới cưới.

Đừng giả tạo

Không nên giả vờ khi quan hệ gối chăn. Hãy chia sẻ với người yêu những gì bạn đang cảm nhận và đừng tạo cơ hội cho người bạn đời của mình phải suy diễn về những điều bạn đang nghĩ. Thỉnh thoảng, bạn nên chủ động đưa ra những gợi ý nho nhỏ để cả hai cảm thấy thú vị hơn khi quan hệ tình dục.

Ảnh minh họa: Internet

Tập trung vào những cảm giác dễ chịu

Stress là kẻ thù ngăn cản tình dục thăng hoa. Để tăng cảm giác hưng phấn khi quan hệ tình dục, nam giới nên áp dụng câu nói này mỗi khi bị stress ảnh hưởng: "Tập trung vào cảm giác dễ chịu". Trong quá trình quan hệ, bạn cũng nên tập trung nhìn ánh mắt đối phương, mát xa, thở đều để cảm nhận được cảm giác tuyệt vời trong quá trình quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy yêu bất cứ lúc nào bạn muốn

Một lần như thế, đôi khi có thể có những tác động tốt trong đời sống lứa đôi, khi mà những điều đó chẳng hề có ảnh hưởng gì lớn đến công việc của bạn. Hãy tin điều đó, bạn sẽ luôn có nụ cười trên đôi môi với đôi má ửng hồng….và khi trở về nhà bạn thấy tình yêu được đong đầy và cảm xúc lại dâng trào.

Ảnh minh họa: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-bi-quyet-tuyet-voi-giup-ban-va-nguoi-ay-cung-nhau-len-inh-thang-hoa-va-tiep-them-ngon-lua-trong-moi-lan-an-ai-580909.html