Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo

Tâm sự 15/01/2026 13:45

Tôi đau lòng hỏi vợ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cô ấy không hề nói cho tôi biết? Vợ tôi mới từ tốn kể lại.

Tôi và vợ mới lấy nhau được một năm. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, đảm đang. Từ ngày lấy tôi, dù sống chung với mẹ chồng nhưng vợ tôi chưa lần nào than thở. Cô ấy chăm sóc mẹ tôi cẩn thận, hiếu thuận nhẹ nhàng. Tôi yêu thương vợ lắm.

 

Từ lúc lấy nhau đến nay đây là lần đầu tiên tôi đi công tác xa vợ nhiều ngày. Tôi nhớ vợ ghê gớm, cứ mong mau về sớm để ôm ấp vợ. Đêm đầu tiên tôi về, tôi vội vào phòng với vợ sớm. Mẹ tôi cũng đi ngủ vì cảm thấy mệt trong người.

Nhiều ngày không gần vợ, tôi vội vàng ôm lấy vợ, nhanh tay cởi áo vợ ra. Nhưng vợ tôi cứ cứng người đứng yên khiến tôi thấy kì lạ. Chẳng lẽ xa nhau lâu thế mà vợ không thấy nhớ chồng sao?

Nhưng tôi cởi áo vợ ra đến đâu thì lại bàng hoàng đến đó. Đến khi cơ thể vợ không còn quần áo, lòng tôi đau như cắt. Hai bên cánh tay của vợ tôi có những vết cắn rất sâu, thậm chí là còn rớm máu. Trên vùng eo, bụng và cả ngực của vợ tôi cũng có nhiều vết thâm vì bị cấu véo.

Nhìn qua thôi thì tôi đã biết đây không phải là dấu vết từ chuyện chăn gối, với lại vợ tôi luôn ở nhà với mẹ chồng, cô ấy không thể làm gì có lỗi với tôi. Chỉ có một lý do là vợ tôi bị người khác cấu cắn. Nhưng ai đã làm những việc kinh khủng này mà vợ tôi vẫn không hề lên tiếng phản kháng hay nói với tôi?

Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đau lòng hỏi vợ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao cô ấy không hề nói cho tôi biết? Vợ tôi mới từ tốn kể lại. Mẹ tôi ngày trước từng bị tai biến nên sức khỏe và tâm trí không còn được như trước. Bà thường quên tới quên lui, cũng không khống chế được cảm xúc giận dữ hay buồn bã.

Vợ tôi là người tắm rửa, giúp bà ăn uống, chăm sóc cho mẹ tôi mỗi ngày. Nhưng mẹ tôi thường có thói quen cắn vào tay rồi cấu véo trên người vợ tôi. Nhưng vợ tôi không phản kháng lại, vì cô ấy cũng hiểu cho mẹ tôi bệnh tật.

Tôi nghe vợ kể rồi nhìn cơ thể đầy vết thương của cô ấy mà yêu thương vợ vô cùng. Tôi đau lòng tới mức đỏ cả mắt. Cũng từ ngày đó, tôi nghĩ đến chuyện thuê người về chăm sóc cho mẹ tôi, hoặc là đưa mẹ tôi vào viện dưõng lão. Dù vợ tôi chưa từng than thở trách oán gì nhưng tôi không đành lòng để vợ tôi chịu đựng như thế. Nếu thuê nhân viên điều dưỡng về nhà chăm sóc, hoặc đưa mẹ tôi vào viện uy tín thì cả mẹ tôi và vợ tôi đều sống vui vẻ hơn.

Nhưng ngặt nỗi mẹ tôi không chịu ở với người lạ trong nhà. Nhưng nếu tôi đưa mẹ mình vào viện dưỡng lão thì cũng chẳng dễ dàng với họ hàng, sẽ bị họ nói là bất hiếu với mẹ. Giờ tôi phải làm sao đây?

Vừa đến cổng trường đón con, tôi "đứng tim" thấy con gái đang cười đùa ngồi trong lòng một người đó

Vừa đến cổng trường đón con, tôi "đứng tim" thấy con gái đang cười đùa ngồi trong lòng một người đó

Tôi biết có nhiều hôm anh lặng lẽ đứng dưới lầu nhìn lên phòng của mẹ con tôi. Tôi biết rất nhiều ngày anh âm thầm đi theo sau mẹ con tôi mỗi khi ra ngoài. Tôi cũng biết anh đã hối hận rất nhiều. Nhưng tôi như con chim sợ cành cong, một lòng ngã đau mà chẳng thể quên.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nam công nhân tử vong thương tâm khi bị đá cẩm thạch đè trúng người

Nam công nhân tử vong thương tâm khi bị đá cẩm thạch đè trúng người

Video 8 phút trước
Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, 3 con giáp có căn cơ PHÚ QUÝ, đắc lộc toàn gia, vận trình đỏ rực rỡ, giàu có không ai bì kịp

Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, 3 con giáp có căn cơ PHÚ QUÝ, đắc lộc toàn gia, vận trình đỏ rực rỡ, giàu có không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Video 38 phút trước
Nữ môi giới bất động sản bị trói trên chiếc xe Mercedes sau khi bị người đồng hương cướp tài sản

Nữ môi giới bất động sản bị trói trên chiếc xe Mercedes sau khi bị người đồng hương cướp tài sản

Video 53 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Video 1 giờ 8 phút trước
NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Em dâu gào khóc tố osin dính bầu, tôi sang định dỗ dành thì tá hỏa thấy một thứ trong góc phòng bóc trần sự thật

Em dâu gào khóc tố osin dính bầu, tôi sang định dỗ dành thì tá hỏa thấy một thứ trong góc phòng bóc trần sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo

Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Vừa đến cổng trường đón con, tôi "đứng tim" thấy con gái đang cười đùa ngồi trong lòng một người đó

Vừa đến cổng trường đón con, tôi "đứng tim" thấy con gái đang cười đùa ngồi trong lòng một người đó

Bị mẹ chồng ép "cho mượn" vàng cưới, nàng dâu gật đầu cái rụp kèm một điều kiện khiến bà xanh mét mặt mày

Bị mẹ chồng ép "cho mượn" vàng cưới, nàng dâu gật đầu cái rụp kèm một điều kiện khiến bà xanh mét mặt mày

Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng ngất xỉu khi biết sự thật

Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng ngất xỉu khi biết sự thật

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn

Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành

Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành