Vừa đến cổng trường đón con, tôi "đứng tim" thấy con gái đang cười đùa ngồi trong lòng một người đó

Tâm sự 15/01/2026 13:33

Tôi biết có nhiều hôm anh lặng lẽ đứng dưới lầu nhìn lên phòng của mẹ con tôi. Tôi biết rất nhiều ngày anh âm thầm đi theo sau mẹ con tôi mỗi khi ra ngoài. Tôi cũng biết anh đã hối hận rất nhiều. Nhưng tôi như con chim sợ cành cong, một lòng ngã đau mà chẳng thể quên.

Tôi ly hôn chồng cách đây 4 năm, lý do là vì tôi phát hiện chồng vẫn không thể quên được tình cũ. Dù lúc ly hôn con gái tôi mới 4 tuổi nhưng tôi rất kiên quyết, tôi không cho chồng mình bất kì cơ hội nào. Vì lòng tự tôn của tôi quá cao, tôi không thể chấp nhận anh ở bên tôi mà còn nghĩ đến người phụ nữ khác.

Ai cũng nói tôi ích kỷ, sao không nghĩ cho con mà tha thứ cho chồng một lần. Lúc đó tôi không thấy mình sai. Nhưng sau này tôi lại thấy vì sao mình lại vội vàng ly hôn như thế, vì sao không cho chồng và bản thân một cơ hội, không thử một lần giữ mái ấm cho con. Bởi khi nhìn con lớn lên từng ngày, thấy con hay nhắc về bố của bạn bè với cặp mắt buồn bã, khi biết con nhớ bố mà không dám nói với mẹ, tôi đã thật sự thấy hối hận.

 

Sau khi tôi quyết định ly hôn, chồng tôi rất nhiều lần năn nỉ, thậm chí là cầu xin tôi tha thứ cho anh. Nhưng tôi dứt khoát chấm dứt. Anh là mối tình đầu của tôi, tôi cho anh tất cả, vì sao anh vẫn còn nhớ tới người cũ khi đã có gia đình với tôi? Đến nay đã 4 năm sau ngày ly hôn, chồng tôi vẫn một thân một mình, không quay lại với người cũ, cũng không có thêm người mới. Anh vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục tôi cùng con trở về.

Tôi biết có nhiều hôm anh lặng lẽ đứng dưới lầu nhìn lên phòng của mẹ con tôi. Tôi biết rất nhiều ngày anh âm thầm đi theo sau mẹ con tôi mỗi khi ra ngoài. Tôi cũng biết anh đã hối hận rất nhiều. Nhưng tôi như con chim sợ cành cong, một lòng ngã đau mà chẳng thể quên.

Vừa đến cổng trường đón con, tôi 'đứng tim' thấy con gái đang cười đùa ngồi trong lòng một người đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, tôi đến đón con trễ khoảng 15 phút, vì công việc khá nhiều. Nhưng hôm đó là lần hiếm hoi tôi đến trường đón con đúng giờ. Từ xa đi tới, tôi bất ngờ khi thấy con đang ngồi cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông. Khi đến gần, tôi lặng người nghe con nói với người đàn ông đó:

“Bố ơi, lần sau bố đến sớm hơn một chút nhé, như vậy con sẽ ngồi với bố được lâu hơn. Mẹ lúc nào cũng rước con trễ, con ở lại một mình buồn lắm”.

“Ừ bố sẽ đến sớm hơn một chút để ngồi với My lâu hơn nhé. My đừng trách mẹ, mẹ đi làm để kiếm tiền mua đồ đẹp cho My mặc nè, My phải thương mẹ”.

Mắt tôi nhòe đi lúc nào không hay. Tôi quay đi lau nước mắt, rồi đi đến trước mặt hai bố con. Anh thấy tôi thì tỏ ra e ngại, định quay lưng đi. Nhưng tôi liền gọi anh lại, hỏi anh có muốn về nhà ăn cơm cùng mẹ con tôi không? Khuôn mặt khắc khổ mệt mỏi của anh nở rộ ra một nụ cười vui vẻ. Con gái tôi hí hửng nhảy chân sáo, nắm tay cả bố và mẹ đi về nhà.

Và hôm đó tôi đã nghĩ, chúng tôi của sau này chắc sẽ còn nhiều lần trở về nhà cùng nhau, với dáng vẻ của một gia đình như thế.

Phía sau một cái tên trong "danh sách chặn" là cả một bầu trời thương nhớ mà tôi cố tình vùi lấp

Phía sau một cái tên trong "danh sách chặn" là cả một bầu trời thương nhớ mà tôi cố tình vùi lấp

"Cảm giác tự tay mình đem người mình từng thích bỏ vào danh sách chặn liên lạc, chặn trang cá nhân facebook sẽ như thế nào?".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nam công nhân tử vong thương tâm khi bị đá cẩm thạch đè trúng người

Nam công nhân tử vong thương tâm khi bị đá cẩm thạch đè trúng người

Video 8 phút trước
Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, 3 con giáp có căn cơ PHÚ QUÝ, đắc lộc toàn gia, vận trình đỏ rực rỡ, giàu có không ai bì kịp

Từ ngày 17/1 đến ngày 27/1, 3 con giáp có căn cơ PHÚ QUÝ, đắc lộc toàn gia, vận trình đỏ rực rỡ, giàu có không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Cần cẩu xây dựng rơi trúng tàu hỏa khiến ít nhất 22 người tử vong, hơn 50 người bị thương

Video 38 phút trước
Nữ môi giới bất động sản bị trói trên chiếc xe Mercedes sau khi bị người đồng hương cướp tài sản

Nữ môi giới bất động sản bị trói trên chiếc xe Mercedes sau khi bị người đồng hương cướp tài sản

Video 53 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Sáu 16/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Va chạm trực diện giữa ô tô con và xe tải, 6 người phụ nữ trên xe con tử vong thương tâm

Video 1 giờ 8 phút trước
NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

NÓNG: Lời khai 'lạnh người' của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Em dâu gào khóc tố osin dính bầu, tôi sang định dỗ dành thì tá hỏa thấy một thứ trong góc phòng bóc trần sự thật

Em dâu gào khóc tố osin dính bầu, tôi sang định dỗ dành thì tá hỏa thấy một thứ trong góc phòng bóc trần sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo

Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Nóng: Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 15/1/2026, 3 con giáp thời tới cản không nổi, sự nghiệp tăng tiến không ngừng, bội thu tiền bạc

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Bị chồng vũ phu đối xử tệ bạc, tôi lập nick ảo "thả thính" phi công trẻ, ai ngờ ngày gặp mặt lại nhận cái kết "đắng ngắt"

Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo

Vừa đi công tác về, tôi lặng người rơi nước mắt khi thấy những dấu vết trên cơ thể vợ sau lớp áo

Bị mẹ chồng ép "cho mượn" vàng cưới, nàng dâu gật đầu cái rụp kèm một điều kiện khiến bà xanh mét mặt mày

Bị mẹ chồng ép "cho mượn" vàng cưới, nàng dâu gật đầu cái rụp kèm một điều kiện khiến bà xanh mét mặt mày

Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng ngất xỉu khi biết sự thật

Cháu trai mang dòng máu nhà nội nhưng con trai tôi không phải cha, mẹ chồng ngất xỉu khi biết sự thật

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn

Tái mặt khi thấy người yêu cũ là bác sĩ khám thai cho mình, tôi chết lặng nghe anh nói một câu khiến chồng sướng rơn

Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành

Từ mùi hôi nồng nặc trong phòng bố chồng, tôi bóc trần sự thật về cô em dâu hiền lành