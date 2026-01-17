Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hoảng loạn đưa vào viện để rồi cả hai 'muối mặt' vì phát hiện chấn động

Tâm sự 17/01/2026 21:44

Tôi tá hỏa nghĩ rằng có phải vỡ ối rồi không. Tôi bèn dừng xe ngay bên đường. Bụng tôi càng đau hơn, tôi hoảng quá định tìm điện thoại gọi cho chồng nhưng không bấm nổi số. Tôi đành gào to lên gọi xem có ai đi ngang qua đây không.

Lần đó, tôi cứ thấy chồng đi sớm về khuya, thậm chí còn có hôm không về nhà. Nhưng khi nghe tôi hỏi, anh cứ nói là phải tăng ca làm việc. Tôi đang mang thai tháng cuối cùng nên nhạy cảm sinh nghi. Tôi nghi chồng ngoại tình với người khác, nhân lúc bầu bì mà tìm niềm vui bên ngoài.

Nhưng tôi không tìm được bằng chứng, điện thoại của anh chẳng có gì, đồ đạc cũng không có dấu vết có người thứ ba. Tôi nghĩ rằng anh quá tinh vi xoát hết dấu vết hi về nhà. Càng nghĩ càng không yên lòng, tôi quyết định đi theo dõi chồng.

Hôm đó, chồng tôi về nhà ăn cơm rồi lại nói ra ngoài đi tăng ca. Khi chồng vừa ra khỏi cửa thì tôi tức tốc bám theo ngay. Đêm trời tối tôi chỉ dám đi xa xa chồng, nhưng vẫn cố gắng theo dấu anh.

Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hoảng loạn đưa vào viện để rồi cả hai 'muối mặt' vì phát hiện chấn động - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chỉ vừa đi tới ngã ba đường thì bụng tôi đau dữ dội, lại cảm thấy có thứ gì chảy ra từ bên dưới. Tôi tá hỏa nghĩ rằng có phải vỡ ối rồi không. Tôi bèn dừng xe ngay bên đường. Bụng tôi càng đau hơn, tôi hoảng quá định tìm điện thoại gọi cho chồng nhưng không bấm nổi số. Tôi đành gào to lên gọi xem có ai đi ngang qua đây không.

May thay, lúc đó có một chiếc xe ba gác chở hàng đi ngang. Vì xe vừa đi giao hàng về nên thùng xe phía sau trống trải, vậy là bác tài vội đỡ tôi lên chở đến bệnh viện. Nhưng nào ngờ được tôi lại sinh ngay trên xe. Trong khi đau đớn, tôi vẫn kịp đọc số điện thoại của chồng để nhờ bác tài gọi giúp.

Sau đó thì tôi được đưa lên xe cấp cứu đi vào bệnh viện. Chồng tôi nghe tin thì hớt hải chạy vào. Trời thương nên mẹ con tôi đều khỏe mạnh. Chồng tôi thì lo sốt vó, anh cứ hỏi sao tôi lại đẻ ở bên lề đường, giờ đó tôi còn đi đâu? Tôi im luôn không dám lên tiếng, sao tôi có thể nói mình ra ngoài để theo dõi chồng ngoại tình?

Nhưng chồng tôi thấy thế thì liền cười khổ nói: “Em cứ nghi ngờ anh, anh đi tăng ca để còn có thời gian đưa em đi đẻ. Chứ anh có ra ngoài làm gì sau lưng em đâu, vậy mà em cũng đi theo cho được rồi còn đẻ rơi thế này”.

Tôi và chồng nhìn nhau xấu hổ. Tôi thì bầu bí nhạy cảm nghi chồng ngoại tình, còn anh thì lo cày cuốc để kiếm tiền nuôi vợ con. Nhưng thôi thì đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ lần chúng tôi đón con đầu lòng. Vợ chồng càng yêu thương, tin tưởng nhau hơn. Tôi cũng bớt đi cái tính nghi ngờ chồng, suýt nữa thì ảnh hưởng tới con.

Hội người yêu cũ của chồng gửi quà mừng cưới "độc lạ", tôi mở ra mà đứng hình, còn chồng thì tái mặt

Hội người yêu cũ của chồng gửi quà mừng cưới "độc lạ", tôi mở ra mà đứng hình, còn chồng thì tái mặt

Ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, Tuấn mời rất nhiều bạn bè. Tôi biết anh có nhiều mối quan hệ, thậm chí có những người bạn của anh mà tôi cũng không biết hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước
Tin chồng đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận được ảnh đám tang, nhìn rõ danh tính 2 người trong hình mà khóc ngất

Tin chồng đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận được ảnh đám tang, nhìn rõ danh tính 2 người trong hình mà khóc ngất

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Chồng cũ đột ngột mang 5 tỷ tới tìm hai mẹ con, tôi vừa chạm tay vào vali tiền đã "rụng rời" khi nghe lời van xin của anh

Chồng cũ đột ngột mang 5 tỷ tới tìm hai mẹ con, tôi vừa chạm tay vào vali tiền đã "rụng rời" khi nghe lời van xin của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Vừa bước chân khỏi tòa đã bị "tiểu tam" chặn đường cười nhạo, tôi chỉ giơ nhẹ một tờ giấy khiến ả mặt cắt không còn giọt máu

Vừa bước chân khỏi tòa đã bị "tiểu tam" chặn đường cười nhạo, tôi chỉ giơ nhẹ một tờ giấy khiến ả mặt cắt không còn giọt máu

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Tử vi Chủ Nhật 18/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi Chủ Nhật 18/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Bị nhân tình của chồng chặn đường "dằn mặt" lúc đi đẻ, tôi sững sờ trước cách hành xử của chồng dành cho kẻ thứ ba

Bị nhân tình của chồng chặn đường "dằn mặt" lúc đi đẻ, tôi sững sờ trước cách hành xử của chồng dành cho kẻ thứ ba

Đi đón con tan học, tôi chết lặng thấy con gái 6 tuổi đang cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông lạ mặt

Đi đón con tan học, tôi chết lặng thấy con gái 6 tuổi đang cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông lạ mặt

Cứ ngỡ mẹ chồng bao che khi con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu làm tôi khóc nghẹn

Cứ ngỡ mẹ chồng bao che khi con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu làm tôi khóc nghẹn