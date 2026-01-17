Cứ ngỡ mẹ chồng bao che khi con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu làm tôi khóc nghẹn

Tâm sự 17/01/2026 21:15

Rất nhiều lần tôi trách mẹ chồng vì sao không lên tiếng dạy đứa con trai của mình. Nhưng có lẽ chính bà cũng không thể lên tiếng để bảo vệ mình trước người chồng tệ bạc.

Lần đầu tiên chồng dẫn tôi về ra mắt gia đình, tôi cảm thấy mẹ anh không thích mình. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng bà không muốn con trai mình lấy tôi. Khi chồng tôi nói muốn tổ chức đám cưới với tôi, mẹ của anh tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn lấy nhau. Chồng tôi nói rằng mẹ không thể cản anh được.

Sau này khi về làm dâu nhà chồng, tôi mới hối hận vì sao lại bất chấp dáng vẻ không đồng ý của mẹ chồng mà vẫn kiên định lấy anh. Anh của ngày trước khi yêu tôi hoàn toàn khác với anh khi đã làm chồng tôi. Anh thích tụ tập bạn bè, thích rượu chè, anh còn có một cô bồ cũ thường xuyên liên lạc.

 

Không chỉ vậy, chồng tôi còn có một người cha thích đánh đập vợ. Dù rằng bố mẹ chồng tôi thường không sống gần nhau, nhưng chỉ cần bố chồng về nhà thì chắc chắn đó là một ngày nhà tôi không yên bình. Nhưng thay vì lên tiếng, hay khóc lóc, mẹ chồng của tôi chỉ im lặng. Như đã quá quen, cũng như là mặc kệ.

Cứ ngỡ mẹ chồng bao che khi con trai ngoại tình, ngày tôi xách vali rời đi, bà đưa gói đồ rồi nói một câu làm tôi khóc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng lần đầu tiên tôi bị chồng đánh, mẹ chồng là người thoa thuốc cho tôi. Những ngày tôi đi khám thai, người đi cùng tôi là mẹ chồng. Và khi tôi bị sẩy thai vì cô bồ cũ của chồng, cũng chỉ có mẹ chồng ở bên chăm sóc tôi trong bệnh viện. Càng sống lâu cùng mẹ chồng thì tôi càng hiểu bà là người thường xuyên im lặng. Nhưng bà luôn là người xuất hiện khi tôi cần.

Rất nhiều lần tôi trách mẹ chồng vì sao không lên tiếng dạy đứa con trai của mình. Nhưng có lẽ chính bà cũng không thể lên tiếng để bảo vệ mình trước người chồng tệ bạc. Chính bà cũng không đủ sức để dạy đứa con trai đã học phải tính xấu từ cha, đã bị bà yêu thương cưng chiều từ nhỏ.

Ngày ly hôn chồng, tôi về nhà gói ghém đồ đạc. Mẹ chồng đợi tôi xách vali ra thì dúi vào tay tôi một gói đồ. Sau đó, lần đầu tiên tôi nghe bà nói nhiều như thế, sau những năm tôi thấy bà im lặng:

“Mẹ từ nhỏ đã chiều hư nó. Đến khi nó lớn rồi mẹ cũng không dạy nó được nữa. Nó có bao nhiêu tính xấu mẹ đều biết hết. Ngày trước mẹ mong con đừng bước chân vào nhà này. Giờ khi con bước đi ra, mẹ mong con tìm được tấm chồng tốt hơn con của mẹ”.

Gói đồ bà đưa cho tôi là chiếc áo dài tự tay bà may, bà nói là quà cưới sau này cho tôi lấy chồng mới. Không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc, chắc vì thương mình mà cũng thương lấy người phụ nữ trước mặt. Bà là người vợ nhu nhược không thể rời khỏi người chồng tệ bạc với mình, cũng là người mẹ kém cỏi chẳng thể dạy được con trai nên người. Nhưng bà cũng chỉ là một người đàn bà, chắc đã đau lòng rất lâu, đã mệt mỏi rất nhiều.

Khi tôi quay lưng đi, tôi chẳng bao giờ quên được người đàn bà như thế. Vì tôi cũng từng sống như bà, còn bà thì dẫu khao khát cũng không dám trở thành tôi tự do của bây giờ.

Chi tiền tỷ làm đám cưới thế kỷ, chú rể vừa chạm vào nhẫn cưới bỗng run tay vì tiếng gọi từ phía sau

Chi tiền tỷ làm đám cưới thế kỷ, chú rể vừa chạm vào nhẫn cưới bỗng run tay vì tiếng gọi từ phía sau

Bố mẹ hai bên tán thành nên Việt mong sớm lấy được em làm vợ. Chúng em tổ chức đám cưới trong khách sạn 4 sao, trang hoàng xa xỉ. Mọi chi phí đều do gia đình Việt chi trả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Chạm mặt chị giúp việc trong bộ đồ "định mệnh", tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật và quyết quay lưng bỏ chạy

Tâm sự Eva 4 giờ 6 phút trước
Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Mẹ chồng nằng nặc đòi đi trăng mật để "giám sát", nàng dâu tung chiêu cuối khiến bà muối mặt hủy vé ngay lập tức

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Chồng mới nằm xuống được 2 tuần, một kẻ lạ mặt đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi "đứng hình"

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Mẹ anh mắng một câu bóc trần bộ mặt thật của người yêu, tôi chỉ kịp chạy thoát thân

Tâm sự Eva 4 giờ 17 phút trước
Tin chồng đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận được ảnh đám tang, nhìn rõ danh tính 2 người trong hình mà khóc ngất

Tin chồng đi công tác, vợ nửa đêm "rụng rời" nhận được ảnh đám tang, nhìn rõ danh tính 2 người trong hình mà khóc ngất

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Chồng cũ đột ngột mang 5 tỷ tới tìm hai mẹ con, tôi vừa chạm tay vào vali tiền đã "rụng rời" khi nghe lời van xin của anh

Chồng cũ đột ngột mang 5 tỷ tới tìm hai mẹ con, tôi vừa chạm tay vào vali tiền đã "rụng rời" khi nghe lời van xin của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Vừa bước chân khỏi tòa đã bị "tiểu tam" chặn đường cười nhạo, tôi chỉ giơ nhẹ một tờ giấy khiến ả mặt cắt không còn giọt máu

Vừa bước chân khỏi tòa đã bị "tiểu tam" chặn đường cười nhạo, tôi chỉ giơ nhẹ một tờ giấy khiến ả mặt cắt không còn giọt máu

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Xe khách chở 18 người lao xuống cống, 3 người tử vong thương tâm

Tử vi Chủ Nhật 18/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi Chủ Nhật 18/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

Kinh hoàng cảnh tượng hàng chục xe ô tô bị nước lũ cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề, người dân bất lực đứng nhìn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Dọn dẹp di vật của chồng vừa nằm xuống, tôi "ngã ngửa" khi một email lạ bóc trần bộ mặt thật bấy lâu

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Về nhà đột xuất thấy vợ đang quỳ van xin osin, tôi "rụng rời" khi nghe bí mật kinh hoàng phát ra từ miệng họ

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, tôi gọi thợ sửa trần nhà thì "choáng váng" thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Bị nhân tình của chồng chặn đường "dằn mặt" lúc đi đẻ, tôi sững sờ trước cách hành xử của chồng dành cho kẻ thứ ba

Bị nhân tình của chồng chặn đường "dằn mặt" lúc đi đẻ, tôi sững sờ trước cách hành xử của chồng dành cho kẻ thứ ba

Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hoảng loạn đưa vào viện để rồi cả hai "muối mặt" vì phát hiện chấn động

Vợ đẻ rơi con ngay lề đường, chồng hoảng loạn đưa vào viện để rồi cả hai "muối mặt" vì phát hiện chấn động

Đi đón con tan học, tôi chết lặng thấy con gái 6 tuổi đang cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông lạ mặt

Đi đón con tan học, tôi chết lặng thấy con gái 6 tuổi đang cười nói vui vẻ trong lòng một người đàn ông lạ mặt