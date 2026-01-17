Chi tiền tỷ làm đám cưới thế kỷ, chú rể vừa chạm vào nhẫn cưới bỗng run tay vì tiếng gọi từ phía sau

Tâm sự 17/01/2026 00:11

Bố mẹ hai bên tán thành nên Việt mong sớm lấy được em làm vợ. Chúng em tổ chức đám cưới trong khách sạn 4 sao, trang hoàng xa xỉ. Mọi chi phí đều do gia đình Việt chi trả.

Em gặp Việt trong một lần đi chơi với nhóm bạn chung. Ngay từ lần đầu quen biết nhau, em đã bị Việt thu hút bởi vẻ phong độ, lịch thiệp. Sau hôm đó, anh ấy hẹn em đi ăn uống. Chúng em bắt đầu có tình cảm rồi chính thức quen nhau. Dù chỉ biết nhau vài tháng nhưng em cứ nghĩ đã quen nhau từ trước. Em không quan trọng yêu nhau bao lâu, miễn là đúng người thì cái gì cũng đúng.

Trong thời gian yêu nhau, Việt luôn yêu thương em, có anh ấy em thấy cuộc sống thật đẹp. Gia đình Việt giàu có, cha mẹ có công ty kinh doanh riêng. Việt cùng bố điều hành công ty. Gia đình anh nói sau này khi lấy nhau thì em làm cùng chồng. Nhà anh ấy cũng khá quý mến em.

 

Bố mẹ hai bên tán thành nên Việt mong sớm lấy được em làm vợ. Chúng em tổ chức đám cưới trong khách sạn 4 sao, trang hoàng xa xỉ. Mọi chi phí đều do gia đình Việt chi trả.

Chi tiền tỷ làm đám cưới thế kỷ, chú rể vừa chạm vào nhẫn cưới bỗng run tay vì tiếng gọi từ phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù đám cưới diễn ra nhanh chóng nhưng ai cũng nói em có số lấy chồng giàu sướng cả đời. Em cũng thấy mình may mắn. Lúc bước vào sảnh cưới, em thấy mình là cô dâu may mắn được lấy vị hoàng tử trước mắt. Chẳng ngờ được, ngay lúc Việt trao nhẫn cưới cho em thì một giọng nói gào thét phía sau vọng tới. Em chết sững khi thấy một cô gái trẻ vác bụng bầu lồ lộ tiến về phía em. Cô ấy vừa khóc vừa gào lên:

“Anh còn dám lấy vợ sao? Còn đứa trẻ trong bụng em thì anh tính sao? Anh còn nói đợi anh về xin phép gia đình cưới em? Rốt cuộc là anh muốn cưới mấy người hả?”.

Cả hội hôn im bặt, bố mẹ chồng của em cũng ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt. Việt vừa run rẩy vừa gọi bảo vệ mang cô gái kia đi khỏi. Còn em bất động nghẹn lời.

Hôn lễ kết thúc, Việt bị bố mẹ tra hỏi mới thú thật. Cách đây không lâu, Việt đi công tác xa nhà mới quen cô gái kia, rồi làm người ta có bầu. Việt đúng là có nói với cô gái kia sẽ chịu trách nhiệm, cưới cô ta làm vợ. Nhưng khi gặp em thì Việt lại muốn cưới em. Anh ấy định im lặng không để em biết chuyện này. Không ngờ, cô gái kia biết chuyện thì bay vào đây để ba mặt một lời ngay ngày cưới của em.

Em thấy mình như rơi xuống địa ngục. Dù bố chồng em đã khuyên nhủ để ông gặp cô gái kia để giải quyết. Gia đình Việt sẽ chu cấp để nuôi đứa trẻ trưởng thành. Vì hôn lễ của em và Việt đã kết thúc, không thể thay đổi được.

Em đau đớn ngay trong ngày cưới long trọng được nhiều người ngưỡng mộ. Giờ em chĩ thấy mình bị chồng phản bội, lừa dối. Đáng lẽ ra em đừng vội vàng kết hôn, đừng nằm mơ mà có ngày gặp ác mộng. Giờ em phải làm sao đây?

Lần đầu về quê vợ, ngủ nhờ phòng mẹ vợ tôi "hồn siêu phách lạc" khi lật chiếu lên thấy thứ lộm cộm bên dưới

Lần đầu về quê vợ, ngủ nhờ phòng mẹ vợ tôi "hồn siêu phách lạc" khi lật chiếu lên thấy thứ lộm cộm bên dưới

Tôi bất ngờ quá, tỉnh luôn cả rượu. Tôi lao ra khỏi phòng tìm vợ, tôi kéo cô ấy ra chỗ riêng tư hỏi cho bằng được. Vợ tôi thấy những tấm hình đó thì cúi đầu rồi bắt đầu khóc không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chi tiền tỷ làm đám cưới thế kỷ, chú rể vừa chạm vào nhẫn cưới bỗng run tay vì tiếng gọi từ phía sau

Chi tiền tỷ làm đám cưới thế kỷ, chú rể vừa chạm vào nhẫn cưới bỗng run tay vì tiếng gọi từ phía sau

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Lần đầu về quê vợ, ngủ nhờ phòng mẹ vợ tôi "hồn siêu phách lạc" khi lật chiếu lên thấy thứ lộm cộm bên dưới

Lần đầu về quê vợ, ngủ nhờ phòng mẹ vợ tôi "hồn siêu phách lạc" khi lật chiếu lên thấy thứ lộm cộm bên dưới

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Bị họ hàng mỉa mai là "vợ ăn bám" trong tiệc tân gia, chồng tôi bước tới nói một câu khiến cả họ đỏ mắt vì ghen tị

Bị họ hàng mỉa mai là "vợ ăn bám" trong tiệc tân gia, chồng tôi bước tới nói một câu khiến cả họ đỏ mắt vì ghen tị

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Con gái 8 tuổi ngủ một mình nhưng sáng nào cũng than "giường chật", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà khóc không thành tiếng

Con gái 8 tuổi ngủ một mình nhưng sáng nào cũng than "giường chật", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà khóc không thành tiếng

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Vừa bước ra khỏi khách sạn đã thấy chồng con đứng chờ, vợ quỳ sụp xin tha nhưng "sốc ngất" trước việc làm của chồng

Vừa bước ra khỏi khách sạn đã thấy chồng con đứng chờ, vợ quỳ sụp xin tha nhưng "sốc ngất" trước việc làm của chồng

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Cứ ngỡ bị kẻ đột nhập đêm tân hôn, tôi chết lặng khi nhìn rõ gương mặt đang trốn dưới gầm giường

Cứ ngỡ bị kẻ đột nhập đêm tân hôn, tôi chết lặng khi nhìn rõ gương mặt đang trốn dưới gầm giường

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 0h ngày 18/1/2026, cờ đến tay ai người nấy phất, 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Đúng 0h ngày 18/1/2026, cờ đến tay ai người nấy phất, 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Sau ngày mai, thứ Bảy 17/1/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

NÓNG: Điểm tên 8 loại dầu gội trị gầu, dung dịch vệ sinh vừa bị Bộ Y tế thu hồi

Cần cẩu khổng lồ đổ sập xuống đường, đè bẹp nhiều ô tô khiến ít nhất 2 người tử vong

Cần cẩu khổng lồ đổ sập xuống đường, đè bẹp nhiều ô tô khiến ít nhất 2 người tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 16/1/2026: Sụt giảm rồi bất ngờ tăng mạnh, người mua lỗ gần 4 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lần đầu về quê vợ, ngủ nhờ phòng mẹ vợ tôi "hồn siêu phách lạc" khi lật chiếu lên thấy thứ lộm cộm bên dưới

Lần đầu về quê vợ, ngủ nhờ phòng mẹ vợ tôi "hồn siêu phách lạc" khi lật chiếu lên thấy thứ lộm cộm bên dưới

Bị họ hàng mỉa mai là "vợ ăn bám" trong tiệc tân gia, chồng tôi bước tới nói một câu khiến cả họ đỏ mắt vì ghen tị

Bị họ hàng mỉa mai là "vợ ăn bám" trong tiệc tân gia, chồng tôi bước tới nói một câu khiến cả họ đỏ mắt vì ghen tị

Con gái 8 tuổi ngủ một mình nhưng sáng nào cũng than "giường chật", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà khóc không thành tiếng

Con gái 8 tuổi ngủ một mình nhưng sáng nào cũng than "giường chật", mẹ xem camera lúc 2 giờ sáng mà khóc không thành tiếng

Cứ ngỡ bị kẻ đột nhập đêm tân hôn, tôi chết lặng khi nhìn rõ gương mặt đang trốn dưới gầm giường

Cứ ngỡ bị kẻ đột nhập đêm tân hôn, tôi chết lặng khi nhìn rõ gương mặt đang trốn dưới gầm giường

Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Sếp lớn ép tôi cưới con gái để "tiến thân", tôi dắt luôn vợ đến giới thiệu khiến cả nhà ông ta câm nín

Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay

Đi họp lớp tình cờ gặp lại bạn cũ, tôi quỵ ngã khi biết sự thật về chồng và đứa con mình yêu thương lâu nay