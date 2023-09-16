Tưởng từ chim sẻ hóa được thành phượng hoàng sau khi cưới chồng đại gia U50, ai ngờ đêm tân hôn anh ôm chặt tôi rồi làm ra một điều khó lòng chấp nhận được

Tâm sự 16/09/2023 09:40

Tôi 29 tuổi, thanh xuân phơi phới, xinh đẹp rạng ngời và rất năng động. Tôi có 3 mối tình với những người đàn ông thanh niên, trai trẻ và cũng hừng hực sức xuân nhưng tôi lại không thích kết hôn với họ.

Tôi nghĩ nếu lấy chồng cũng đẹp trai, cũng khá giả như mình thì phải lo giữ chồng, mệt mỏi lắm. Thế là tôi quyết định làm vợ một người đàn ông U50, là sếp của tôi, từng qua một đời vợ nhưng nhìn vẫn cực kì phong độ.

Trước đó, chúng tôi đã tìm hiểu nhau 2 tháng rồi mới tiến đến hôn nhân. Mọi người đừng vội nghĩ chúng tôi tìm hiểu nhau quá ít. Thật ra thì tôi là "cánh tay phải" của sếp, cùng sếp "xông pha" rất nhiều phi vụ ký kết hợp đồng nên đã quá thân thiết với nhau rồi. Nhưng tính thời gian chính thức yêu nhau thì hơi ngắn ngủi nên chuyện giường chiếu cũng chưa xảy ra.

Tưởng từ chim sẻ hóa được thành phượng hoàng sau khi cưới chồng đại gia U50, ai ngờ đêm tân hôn anh ôm chặt tôi rồi làm ra một điều khó lòng chấp nhận được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn, tôi đã chuẩn bị một bộ váy thật quyến rũ, hương nước hoa nồng nàn. Tôi đinh ninh mình sẽ có một đêm đáng nhớ. Nhưng khi tôi bước ra từ phòng tắm, nhìn chồng U50 đang nằm trên giường mà tôi muốn bật ngửa. Chồng tôi vẫn đang ngồi đếm phong bì mừng cưới rồi ghi ghi chép chép lại danh sách vào một cuốn sổ đen.

Thấy tôi, anh hào hứng vẫy gọi tôi lại rồi bảo tôi giúp anh. Chúng tôi tổ chức tiệc chỉ 5 mâm cỗ, chưa tới 60 người nhưng vì chồng tôi là sếp lớn nên dù không mời, nhân viên công ty, đối tác, người quen biết cũng tự giác gửi tiền mừng đến.

Đêm tân hôn, vợ chồng tôi ngồi đếm phong bì, kiểm tra tài khoản ngân hàng rồi "chốt sổ" số tiền mừng đã là hơn 12 giờ khuya. Tôi định mời gọi chồng "làm tí", ai dè anh ôm tôi một lúc đã ngáy khò khò, ngủ ngon ơ. Tôi nhìn chồng mà khóc không ra nước mắt.

 

Đã thế, hai ngày nay, chồng tôi vẫn không đụng vào vợ. Anh nói anh già rồi, "chuyện ấy" đâu còn sung sức nữa nên khi nào cần, anh phải uống thuốc bổ trợ. Mà uống thuốc đó hoài thì không đảm bảo sức khỏe.

Nghe chồng nói, tôi lại muốn khóc lần hai. Chẳng lẽ tôi phải sống như góa phụ cả đời sao? Dù tiền nhiều, nhà cao cửa rộng, xe sang các kiểu mà bắt tôi sống như vậy, tôi sợ mình làm không nổi. Mà chẳng lẽ lại ly hôn khi mới cưới mấy ngày. Tôi phải làm sao bây giờ?

Đang cùng chồng mặn nồng trong phòng ngủ, chưa kịp làm gì bố chồng bỗng dưng lao vào nói một câu 'xanh rờn' cùng giọng cười man rợ khiến tôi lạnh cả người

Đang cùng chồng mặn nồng trong phòng ngủ, chưa kịp làm gì bố chồng bỗng dưng lao vào nói một câu 'xanh rờn' cùng giọng cười man rợ khiến tôi lạnh cả người

Tôi không phải là một người con dâu hỗn xược nhưng tôi thật sự rất bất bình và khó chịu với những ông bố chồng vô ý và lắm chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu tâm sự thầm kín Tâm sự chuyện eva chuyện eva hôn nhân gia đình đêm tân hôn

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 22 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 52 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm