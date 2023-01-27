Tôi được thăng chức, sung sướng chạy về báo tin cho chồng, anh ấy nghe xong liền nói một câu phũ phàng cay đắng

Tôi cay đắng buông đũa, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Ngày vui của tôi lại hóa ra căng thẳng.

Tôi được mọi người nhận xét là có năng lực, có tầm nhìn và tương lai sẽ còn thăng tiến xa. Bản thân tôi cũng đang phấn đấu lên vị trí Giám đốc chi nhánh miền Trung. Vì vị trí đó mà suốt 2 năm nay, tôi giao hẳn chuyện nhà cửa, con cái cho chồng lo. Tôi đi công tác liên tục, không thì cũng đi làm từ sáng sớm, về khi tối muộn con đã ngủ rồi. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi hay cãi nhau. Chồng tôi vẫn lo chu đáo cho con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng anh hay mắng tôi tham công tiếc việc, chỉ biết công việc mà không biết quan tâm chồng con. Tôi lại chì chiết anh không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết quẩn quanh trong xó bếp và mức lương chưa tới 10 triệu/tháng. Anh đáp một câu: "Nếu tôi cũng lo cắm đầu vào công việc thì vứt con gái nhỏ cho ai chăm?". Tôi cứng họng. Có lần, vợ chồng tôi cãi nhau lớn, anh còn bế con gái 3 tuổi về nhà nội ở một thời gian. Nhờ bố mẹ chồng khuyên can nên anh mới bế con về lại.

Mấy hôm trước, tôi hoàn thành tốt một dự án lớn của công ty nên được nghỉ phép 2 ngày. Lẽ đương nhiên, sang năm tôi sẽ lên được vị trí mà mình ao ước với mức lương hậu hĩnh. Ảnh minh họa: Internet Hôm đó, tôi đi đón con, chở con bé đi mua sắm quần áo đẹp rồi đưa con đi ăn uống. Con bé thích lắm, cứ cười híp mắt, còn bảo thèm được mẹ ôm, thích được mẹ bế. Tối, tôi còn nấu một mâm cơm ngon lành, mừng chuyện mình được thăng chức.

Chồng tôi biết tin, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nếu em quá tham vọng thì ngay lúc đầu đừng nên lập gia đình". Tôi khựng người trước câu nói phũ phàng của anh. Con gái tôi lại thỏ thẻ: "Con muốn mẹ chơi với con, mẹ đừng đi làm nhiều nữa. Con không thích tiền, con chỉ thích mẹ thôi". Tôi đờ người, tay cầm đũa cũng khựng lại. Chồng tôi nói tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, tôi đã lãng phí 2 năm bên con, không hề chứng kiến cảnh con tập đi, tập nói. Anh chán nản khi phải sống với một người vợ quá tham vọng như tôi. Và nếu tôi không biết điểm dừng, có lẽ anh sẽ dừng cuộc hôn nhân này lại. Tôi cay đắng buông đũa, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Ngày vui của tôi lại hóa ra căng thẳng. Tôi biết mình sai khi chỉ biết công việc nhưng tôi kiếm tiền, lo cho tương lai của con thì có gì sai? Vợ được thăng chức, sao chồng không chịu thông cảm, không mừng cùng tôi.

Làm việc vất vả cuối cùng cũng mua nhà, định cho chồng đứng chung sổ đỏ, anh bỗng tiết lộ bí mật khiến tôi thất thần Sau khi sinh con đầu lòng, tôi thấy giữa hai chúng tôi đã có sự gắn kết nên quyết định cho chồng đứng chung nhà. Tôi không muốn sau này các con lớn lên nghĩ bố nó kém cỏi, phải sống trong nhà của mẹ nó.

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