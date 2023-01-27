Tôi được thăng chức, sung sướng chạy về báo tin cho chồng, anh ấy nghe xong liền nói một câu phũ phàng cay đắng

Tâm sự 27/01/2023 13:37

Tôi cay đắng buông đũa, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Ngày vui của tôi lại hóa ra căng thẳng.

Tôi được mọi người nhận xét là có năng lực, có tầm nhìn và tương lai sẽ còn thăng tiến xa. Bản thân tôi cũng đang phấn đấu lên vị trí Giám đốc chi nhánh miền Trung. Vì vị trí đó mà suốt 2 năm nay, tôi giao hẳn chuyện nhà cửa, con cái cho chồng lo. Tôi đi công tác liên tục, không thì cũng đi làm từ sáng sớm, về khi tối muộn con đã ngủ rồi. 

Cũng vì chuyện này mà vợ chồng tôi hay cãi nhau. Chồng tôi vẫn lo chu đáo cho con nhỏ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng anh hay mắng tôi tham công tiếc việc, chỉ biết công việc mà không biết quan tâm chồng con. Tôi lại chì chiết anh không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết quẩn quanh trong xó bếp và mức lương chưa tới 10 triệu/tháng. Anh đáp một câu: "Nếu tôi cũng lo cắm đầu vào công việc thì vứt con gái nhỏ cho ai chăm?". Tôi cứng họng. Có lần, vợ chồng tôi cãi nhau lớn, anh còn bế con gái 3 tuổi về nhà nội ở một thời gian. Nhờ bố mẹ chồng khuyên can nên anh mới bế con về lại.

Mấy hôm trước, tôi hoàn thành tốt một dự án lớn của công ty nên được nghỉ phép 2 ngày. Lẽ đương nhiên, sang năm tôi sẽ lên được vị trí mà mình ao ước với mức lương hậu hĩnh.

Tôi được thăng chức, sung sướng chạy về báo tin cho chồng, anh ấy nghe xong liền nói một câu phũ phàng cay đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, tôi đi đón con, chở con bé đi mua sắm quần áo đẹp rồi đưa con đi ăn uống. Con bé thích lắm, cứ cười híp mắt, còn bảo thèm được mẹ ôm, thích được mẹ bế. Tối, tôi còn nấu một mâm cơm ngon lành, mừng chuyện mình được thăng chức.

Chồng tôi biết tin, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nếu em quá tham vọng thì ngay lúc đầu đừng nên lập gia đình". Tôi khựng người trước câu nói phũ phàng của anh. Con gái tôi lại thỏ thẻ: "Con muốn mẹ chơi với con, mẹ đừng đi làm nhiều nữa. Con không thích tiền, con chỉ thích mẹ thôi".

Tôi đờ người, tay cầm đũa cũng khựng lại. Chồng tôi nói tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, tôi đã lãng phí 2 năm bên con, không hề chứng kiến cảnh con tập đi, tập nói. Anh chán nản khi phải sống với một người vợ quá tham vọng như tôi. Và nếu tôi không biết điểm dừng, có lẽ anh sẽ dừng cuộc hôn nhân này lại.

Tôi cay đắng buông đũa, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Ngày vui của tôi lại hóa ra căng thẳng. Tôi biết mình sai khi chỉ biết công việc nhưng tôi kiếm tiền, lo cho tương lai của con thì có gì sai? Vợ được thăng chức, sao chồng không chịu thông cảm, không mừng cùng tôi.

Làm việc vất vả cuối cùng cũng mua nhà, định cho chồng đứng chung sổ đỏ, anh bỗng tiết lộ bí mật khiến tôi thất thần

Làm việc vất vả cuối cùng cũng mua nhà, định cho chồng đứng chung sổ đỏ, anh bỗng tiết lộ bí mật khiến tôi thất thần

Sau khi sinh con đầu lòng, tôi thấy giữa hai chúng tôi đã có sự gắn kết nên quyết định cho chồng đứng chung nhà. Tôi không muốn sau này các con lớn lên nghĩ bố nó kém cỏi, phải sống trong nhà của mẹ nó.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống