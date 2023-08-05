Tiếng nước chảy không ngừng, chồng ở lì trong nhà vệ sinh mãi không thấy ra ngoài, tôi mở cửa thì thấy cảnh tượng choáng váng

Tâm sự 05/08/2023 13:35

Giờ tôi phải làm sao đây với người chồng đang điên cuồng yêu người phụ nữ khác? Tôi làm sao để giữ gia đình cho con đây?

Dù vợ chồng tôi không quá giàu có, nhưng có vợ hiền, chồng chung thủy, con cái ngoan ngoãn thì chính là may mắn. Tôi và chồng sống cùng nhau hòa thuận, vui vẻ.

Đêm hôm đó, tôi đang ngủ thì bất ngờ tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thì không thấy chồng đâu. Tôi nghe trong nhà tắm tiếng nước chảy liên tục, nghĩ chắc chồng đang đi vệ sinh hoặc tắm rửa. Nhưng đợi cả tiếng tôi vẫn không thấy chồng bước ra. Tôi thấy kì lạ nên đi đến gõ cửa nhà tắm, hỏi chồng có sao không? Tôi sợ anh trượt chân té trong đó không ai phát hiện.

 

Nhưng tôi không nghe tiếng chồng trả lời, tiếng nước chảy vẫn không ngừng vang vọng. Tôi lo lắng đi tìm chìa dự phòng trong nhà để mở cửa nhà vệ sinh. Chồng tôi hình như cũng không để ý tiếng tra chìa khóa, khi nhìn thấy anh, tôi ngỡ ngàng không nói nên lời. Chồng tôi ngồi trên sàn nhà tắm, tay nắm chặt điện thoại. Anh ngước đầu lên nhìn tôi, mắt anh đỏ au như đau lòng lắm nhưng không thể khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình chật vật như thế.

Tiếng nước chảy không ngừng, chồng ở lì trong nhà vệ sinh mãi không thấy ra ngoài, tôi mở cửa thì thấy cảnh tượng choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết chuyện gì, hỏi han chồng nhưng anh chỉ cúi đầu không nói gì. Tôi nhìn sang điện thoại anh đang cầm, có phải anh vừa gọi hay nhắn tin cho ai nên như thế? Chồng tôi thấy tôi nhìn điện thoại thì tỏ vẻ lúng túng, định giấu đi. Nhưng vì chồng tôi đang không thoải mái nên bất cẩn làm rơi điện thoại xuống sàn. Màn hình điện thoại chưa khóa sáng lên, trên đó là một đoạn tin nhắn của chồng tôi và một người phụ nữ lạ.

Tôi sững người nhìn những lời yêu đương họ nói với nhau. Chồng tôi biết không giấu được nữa nên đã thú thật đang yêu một người phụ nữ khác. Anh nói là mình đem lòng yêu người ta, cô gái kia còn khá trẻ cũng không hề biết anh có vợ. Anh biết mình không thể làm khổ vợ con nhưng cũng chẳng thể ngăn được cảm xúc với cô ấy.

Đến hôm nay, chồng tôi thấy rất khổ sở vì vừa dày vò có lỗi với vợ, vừa không kiểm soát được tình cảm với người phụ nữ khác. Vì thế, anh mới trốn trong nhà tắm nửa đêm, để vợ con không biết được.

Tôi tức giận hỏi chồng sao anh có thể sống với tôi mà trong lòng lại mơ mộng người phụ nữ khác? Chồng tôi cũng chẳng vừa, anh nói đã thành thật với tôi, vì sao tôi còn trách anh? Anh chưa từng làm gì đi quá giới hạn, tôi nên thấy may mắn vì điều đó. Sau đó chồng tôi bỏ ra phòng khách, để tôi điếng người ngã trên sàn nhà tắm.

Yêu đương không màn 'chuyện giường chiếu' trong suốt nhiều năm, tôi chết lặng, chân tay bủn rủn khi phát hiện quá khứ 'động trời' của người yêu mình

Yêu đương không màn 'chuyện giường chiếu' trong suốt nhiều năm, tôi chết lặng, chân tay bủn rủn khi phát hiện quá khứ 'động trời' của người yêu mình

Quả thật, anh không làm tôi thất vọng cả chuyện chăn gối. Tôi thấy mình không còn gì để hối tiếc khi quyết định trao cuộc đời mình cho anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 16 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 46 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 1 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà