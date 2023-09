Thoát khỏi chiếc lồng giam hãm mình sau ly hôn, tôi quyết định làm một việc liều lĩnh trong cuộc đời này

Lựa chọn ly hôn, nhiều người sẽ nghĩ chắc hẳn phụ nữ sẽ khóc lóc, đau khổ rất nhiều. Đâu phải thế! Con chim được thoát khỏi chiếc lồng giam hãm mình sẽ tung cánh trên bầu trời cao rộng. Đàn bà giải thoát mình khỏi những khổ tâm dằn vặt, họ tìm thấy tự do cho mình. Họ không cần phải gồng mình lên để gìn giữ thứ hạnh phúc mong manh. Họ không cần mang một chiếc mặt nạ để sống, để hoàn thành bổn phận và trách nhiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Điều quý giá nhất của họ chính là sự tự do. Tự do không chỉ về mặt pháp lý, mà còn thật sự tự do về tinh thần. Trước đây, đàn bà ở tâm thế “đi không nỡ, ở chẳng đành”, biết mình khổ mà vẫn gồng mình lên để chịu đựng và gìn giữ hạnh phúc. Bây giờ thoát ra được rồi, người đàn bà được thanh thản thật sự. Họ buông bỏ quá khứ, chỉ sống cho mình và cho con.