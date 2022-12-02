Thấy món quà cưới để tên lạ nên vội mở ra, khi nhìn thứ bên trong tôi bủn rủn hết tay chân rồi đùng đùng gom đồ đi ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự 02/12/2022 20:21

Như mọi cặp đôi khác, đám cưới xong cả hai vợ chồng hớn hở ngồi bóc phong bì mừng cưới. Những khoản tiền lớn cứ lần lượt hiện ra khiến cả 2 vô cùng thích thú.

Hương năm nay 22 tuổi còn Trung hơn cô 4 tuổi, họ vừa kết hôn sau nửa năm yêu nhau. Thẳng thắn mà nói thì kinh tế nhà Hương khá giả hơn chồng mới cưới rất nhiều. Vì vậy mà ngày biết tin họ yêu nhau, những người xung quanh đã có không ít lời ra tiếng vào. Nào là anh thấy giàu nên mới theo đuổi, nào là cô vì trai đẹp mà bất chấp chuyện môn đăng hộ đối. 

Trung từng yêu khá nhiều trước khi đến với Hương nhưng lại khẳng định với cô rằng, cô chính là tình đầu của anh. Trong số những cô nàng đó, sâu đậm nhất phải kể đến Mai. Họ yêu nhau đã 2 năm trời, cũng hứa hẹn không ít nhưng cuối cùng lại đường ai nấy đi vì sợ nghèo, sợ khổ và hàng nghìn nỗi sợ khác mà họ không vượt qua được.

Sau khi chia tay Mai, Trung đến hẳn một nơi hoàn toàn xa lạ để làm việc và gặp Hương. Nghĩ rằng sẽ không ai biết chuyện quá khứ nên anh đã mạnh dạn nói dối rằng cô chính là mối tình đầu của mình. Và dùng mọi lời lẽ để chinh phục Hương.

Thấy món quà cưới để tên lạ nên vội mở ra, khi nhìn thứ bên trong tôi bủn rủn hết tay chân rồi đùng đùng gom đồ đi ngay trong đêm tân hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và rồi chỉ nửa năm sau khi yêu nhau, Trung và Hương đã có một đám cưới vô cùng long trọng. Nhà gái thấy con rể vừa đẹp trai lại hết lòng vì con gái mình nên ưng ý lắm, hết lòng giúp đỡ trong chuyện cưới xin. Chỉ đến đây thôi là Trung đã biết quyết tâm của mình là đúng đắn rồi.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Sự cố xảy ra đúng vào đêm tân hôn của cặp đôi trẻ. 

Như mọi cặp đôi khác, đám cưới xong cả hai vợ chồng hớn hở ngồi bóc phong bì mừng cưới. Những khoản tiền lớn cứ lần lượt hiện ra khiến cả 2 vô cùng thích thú. Thế nhưng bỗng Hương nhìn thấy 1 hộp quà được gói rất đẹp nên liền cầm lên:

- Ôi. Quà ai tặng mà gói đẹp thế nhỉ? Để em mở ra xem. Mai... Mai à? Bạn em có đứa nào tên Mai đâu nhỉ? Hay là bạn anh?

- Ơ... Anh cũng không rõ. 

Đến lúc này Trung đã không khỏi chột dạ bởi còn ai khác ngoài người đã bị anh bỏ năm xưa. Anh lo lắng: "Không biết cô ta đến lúc nào, có ý đồ gì không nhỉ? Bây giờ phải làm sao đây?". Nhưng trong khi đó, Hương đã thoăn thoắt mở gói quà và gương mặt biến sắc sau khi đọc những dòng tin nhắn trong phong thư. 

Vài phút sau, Hương ném hộp quà về phía chồng mình với sự giận dữ tột độ. Bị ném, tất cả những thứ trong hộp rơi vương vãi khắp phòng. Đó là một tấm thiệp cùng những bức ảnh kỉ niệm của Trung và Mai, từ vui vẻ, trong sáng đến ân ái đều đủ cả. Trong tấm thiệp, Mai viết:

"Chúc mừng anh dù em không ngờ anh lại có thể rũ bỏ em và đến với người khác nhanh như vậy. Anh còn nhớ em từng nói gì không? Nếu em không phải là cô dâu của anh thì em cũng không để anh dễ dàng trở thành chú rể của người khác đâu. Hôm nay là ngày em thực hiện lời nói của mình đấy!

Mai."

Thấy món quà cưới để tên lạ nên vội mở ra, khi nhìn thứ bên trong tôi bủn rủn hết tay chân rồi đùng đùng gom đồ đi ngay trong đêm tân hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc Trung đọc xong tấm thiệp cũng là lúc Hương nhét hết quần áo trở lại vào vali. Bất chấp anh cầu xin hay giải thích thế nào, cô cũng không đồng ý mà gằn từng tiếng: "Tôi thà mang tiếng bỏ chồng còn hơn là cả đời phải sống với người gian dối như anh! Tôi và cả nhà tôi đã tin tưởng anh thế nào mà bây giờ anh lại đối xử với tôi thế này?".

Nói rồi, Hương rời đi ngay trong đêm tân hôn, để lại một mình Trung với nỗi ê chề, nhục nhã. Đến lúc này anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

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Ly đưa ra nhận xét, rằng nếu thi thoảng cho đi nhờ cô chắc chắn không bắt bẻ. Nhưng ngày nào cũng đưa đón tận nhà như thế, là việc 1 người đàn ông có vợ nên làm hay sao? Vợ mình ở nhà đã đưa đón được tận tình tới mức ấy?

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