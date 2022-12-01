Mẹ tôi dẫn người yêu về ra mắt nhưng vừa thấy mặt, chồng tôi đã tức giận đến mức đấm mạnh tay vào cửa rồi bỏ đi ngay lập tức

Tâm sự 01/12/2022 06:31

Sáng hôm thứ bảy, vừa về đến nhà, mẹ tôi ra tận cổng đón, chồng tôi cũng xách vali và quà cáp vào theo. Anh ấy cẩn thận mang một chai rượu ngoại với ít đồ nhắm ngon về để tiếp rượu bố vợ tương lai.

Bố tôi mất cách đây 8 năm, kinh tế gia đình khá giả, mẹ tôi còn rất xinh đẹp và sang trọng nên tôi cũng ủng hộ bà đi bước nữa nếu tìm được người tâm đầu ý hợp. Nhà tôi có hai chị em gái, bà ở một mình chúng tôi còn lo hơn, đều là phận gái lấy chồng xa, sao chăm lo cho mẹ lúc tuổi già được như con trai. Vậy nên, cứ thấy mối nào ổn ổn là chúng tôi xúm vào gán ghép với mẹ.

Thật bất ngờ là mấy ngày trước, mẹ gọi cho tôi, lúc đầu có vẻ ngượng nhưng sau đó vui vẻ thông báo tin quan trọng. Mẹ sẽ ra mắt bố dượng tương lai của chị em tôi vào thứ bảy. Có điều, mẹ muốn tôi hứa, dù dượng thế nào cũng phải ủng hộ vì mẹ đã suy nghĩ kỹ, cũng tìm hiểu dượng 1 năm rồi mới quyết định tái hôn. Tôi vâng dạ vui vẻ mà không ngờ trước được sự việc phức tạp.

Sáng hôm thứ bảy, vừa về đến nhà, mẹ tôi ra tận cổng đón, chồng tôi cũng xách vali và quà cáp vào theo. Anh ấy cẩn thận mang một chai rượu ngoại với ít đồ nhắm ngon về để tiếp rượu bố vợ tương lai.

Mẹ tôi dẫn người yêu về ra mắt nhưng vừa thấy mặt, chồng tôi đã tức giận đến mức đấm mạnh tay vào cửa rồi bỏ đi ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vừa bước vào cửa, tôi choáng váng nhận ra khuôn mặt quen thuộc, chồng tôi thì còn phản ứng mạnh hơn tôi. Anh ấy đấm tay vào cửa rồi quay người bỏ đi ngay lập tức, mặt đỏ gay vì tức giận.

Tôi thấy mẹ có vẻ buồn, chẳng biết phải làm gì nên vẫn dẫn con vào nhà để đối diện với người đàn ông kia. Nhìn anh ta nhơn nhơn thách thức, còn cười khẩy khi gặp chúng tôi, tôi đoán anh ta biết trước và còn vui vì phản ứng của chồng tôi.

Người đàn ông tồi tệ ấy là anh rể của chồng tôi. Cách đây 3 năm, anh ta đã ly hôn chị gái của chồng tôi, bị tòa xử mất quyền nuôi con vì ngoại tình, vũ phu, bạo hành vợ con. Anh ta là một công tử nửa mùa, giỏi ăn chơi, cặp kè với cả bà sếp già ở công ty, để người đàn bà kia ghen ngược, hành hạ chị chồng tôi bằng đủ lời lẽ xúc phạm.

Thật không ngờ mẹ tôi có thể chọn tái hôn với một người như thế này, bà ấy bị lừa gạt hay tình cảm thật lòng đây? Mẹ tôi hơn 50 tuổi nhưng nhìn rất trẻ, da trắng, dáng đẹp, ăn mặc thời trang, quan trọng là bà có rất nhiều tiền và đất đai do bố tôi để lại. Ở thị trấn này, mẹ tôi cũng khá nổi tiếng. Chẳng hiểu anh ta làm gì mà lưu lạc đến đây làm ăn, rồi đưa mẹ tôi vào lưới tình.

Tôi kéo mẹ xuống bếp, kể qua loa sự tình, nhưng mẹ tôi lại tức giận mắng tôi hỗn láo, đặt điều, không tôn trọng mẹ. Bà khóc lóc, gọi cả hắn ta xuống tuyên bố từ con nếu tôi cấm cản bà tái hôn với hắn.

Mẹ tôi dẫn người yêu về ra mắt nhưng vừa thấy mặt, chồng tôi đã tức giận đến mức đấm mạnh tay vào cửa rồi bỏ đi ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi giận mẹ quá, dẫn con đi ngay lập tức. Ra đến đường tôi gọi điện thì chồng tôi quay xe lại đón. Tôi nhìn mắt anh đỏ hoe, lòng tôi trào dâng nỗi chua xót. Tôi và anh đã chứng kiến cuộc hôn nhân tồi tệ của chị anh, giờ đây lại đến mẹ tôi. Tôi bỏ đi hôm nay nhưng có thể bỏ mặc bà được không? Làm sao bà sống được với người chồng vũ phu, trăng hoa và trơ tráo như thế được.

Cuối tuần tưởng vui vẻ vì được sum họp, cuối cùng chúng tôi lại tất tưởi ra đi trong nỗi lo lắng và giận dữ. Tôi phải làm sao để thuyết phục mẹ từ bỏ cuộc tình điên rồ ấy mọi người ơi? Tôi hoang mang và bất lực quá!

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Tôi tiết kiệm tiền để sau này có thể mua nhà ở riêng, chăm lo cho các con ăn học… Đến nay, tôi cũng đã có hơn 600 triệu đồng gửi tiết kiệm. Mẹ chồng tôi biết được nên nhăm nhe muốn quản lý số tiền này.

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