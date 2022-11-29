Sau cả tiếng đồng hồ em tâm sự, hỏi han thì cô ấy chỉ nói: "H. hãy hủy hôn đi, T. không chịu đựng nổi cuộc hôn nhân của H. đâu". Cô bạn thân đột ngột tự tử trước ngày tôi kết hôn, tưởng có 'gian tình' với chồng sắp cưới ngờ đâu cảnh tượng trong phòng cô ấy hé lộ sự thật bất ngờ

Em có một cô bạn gái thân thiết tên T. đã chơi với nhau gần 10 năm. Cô ấy sắc sảo, xinh đẹp, cá tính mạnh và đặc biệt là rất coi thường đàn ông. Cô ấy nhìn đâu cũng thấy điểm xấu của đàn ông, kể cả bạn trai em cô ấy cũng không ưa và thường từ chối các cuộc gặp 3 người khi em đề xuất. Sau 3 năm yêu, em đã nhận lời cầu hôn và chuẩn bị lấy chồng. Với em, chồng chưa cưới khiến em rung động, yêu nhiều cảm xúc và cũng tin tưởng rằng ở bên nhau sẽ hạnh phúc. Thật bất ngờ là ngay trước ngày cưới của em chỉ 2 ngày, T. lại nhập viện vì tự tử bất thành. Khi nhận được điện thoại của mẹ T. gọi tới, em cuống lên chạy đến bệnh viện vì lo lắng cho bạn. Mẹ T. nói rằng trong phòng cô ấy có những tấm ảnh cưới của em.

T. nắm tay em khóc mãi, khiến em bối rối và cố gắng tra hỏi nguyên nhân. Sau cả tiếng đồng hồ em tâm sự, hỏi han thì cô ấy chỉ nói: "H. hãy hủy hôn đi, T. không chịu đựng nổi cuộc hôn nhân của H. đâu". Ảnh minh họa: Internet Làm sao em có thể hủy hôn được, mọi việc đã sắp xếp hết rồi, hơn nữa chẳng có lý do gì khủng khiếp tới mức em từ bỏ tình yêu và kế hoạch cuộc đời của mình được. Em gặng hỏi xem có phải cô ấy phát hiện điều gì không tốt của chồng em không, nhưng không phải. Em lại nghĩ hay cô ấy yêu chồng sắp cưới của em, cô ấy khùng lên luôn.

Nếu không phải giữa cô ấy và chồng sắp cưới của em có bí mật gì đó, thì vì ai mà cô ấy lại nhất quyết xin em hủy hôn trước ngày cưới, hay người cô ấy yêu là em? Nghĩ đến mà em hoảng loạn. Em còn chưa kịp xua ý nghĩ ấy ra khỏi đầu thì T. ôm choàng lấy em, vội vã đặt một nụ hôn lên môi em rồi quay mặt đi trong khi em sững sờ hiểu ra cảm xúc thật của cô ấy. T. vừa khóc vừa thì thầm thú nhận tình cảm dành cho em. Cô ấy bảo rằng mình là người đồng tính nữ nên mới không ưa đàn ông, thậm chí cô ấy thấy đàn ông còn không tử tế bằng em. Ảnh minh họa: Internet Em phải làm sao đây chị? Em không muốn đón nhận tình cảm của T. nhưng cũng không thể thẳng tay cắt đứt tình bạn 10 năm của chúng em được chị ạ.

Tình cũ của chồng bỗng quay về muốn 'nối lại tình xưa', khi vợ và cô ta đều dọa tự tử ngờ đâu chồng vẫn đánh liều tới cứu người cũ trước Huệ lợi dụng quá khứ, ngày nào cũng gọi điện trèo kéo Tín. Không những thế, thi thoảng ả còn gửi cho Ngà những bức ảnh tình tứ bên Tín cùng những tin nhắn cà khịa: "Tín vốn thuộc về tôi. Chị chỉ là kẻ thế chỗ".

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