Cô bạn thân đột ngột tự tử trước ngày tôi kết hôn, tưởng có 'gian tình' với chồng sắp cưới nào ngờ cảnh tượng trong phòng cô ấy hé lộ sự thật bất ngờ

Tâm sự 29/11/2022 16:32

Sau cả tiếng đồng hồ em tâm sự, hỏi han thì cô ấy chỉ nói: "H. hãy hủy hôn đi, T. không chịu đựng nổi cuộc hôn nhân của H. đâu". Cô bạn thân đột ngột tự tử trước ngày tôi kết hôn, tưởng có 'gian tình' với chồng sắp cưới ngờ đâu cảnh tượng trong phòng cô ấy hé lộ sự thật bất ngờ

Em có một cô bạn gái thân thiết tên T. đã chơi với nhau gần 10 năm. Cô ấy sắc sảo, xinh đẹp, cá tính mạnh và đặc biệt là rất coi thường đàn ông. Cô ấy nhìn đâu cũng thấy điểm xấu của đàn ông, kể cả bạn trai em cô ấy cũng không ưa và thường từ chối các cuộc gặp 3 người khi em đề xuất.

Sau 3 năm yêu, em đã nhận lời cầu hôn và chuẩn bị lấy chồng. Với em, chồng chưa cưới khiến em rung động, yêu nhiều cảm xúc và cũng tin tưởng rằng ở bên nhau sẽ hạnh phúc. Thật bất ngờ là ngay trước ngày cưới của em chỉ 2 ngày, T. lại nhập viện vì tự tử bất thành. Khi nhận được điện thoại của mẹ T. gọi tới, em cuống lên chạy đến bệnh viện vì lo lắng cho bạn. Mẹ T. nói rằng trong phòng cô ấy có những tấm ảnh cưới của em.

T. nắm tay em khóc mãi, khiến em bối rối và cố gắng tra hỏi nguyên nhân. Sau cả tiếng đồng hồ em tâm sự, hỏi han thì cô ấy chỉ nói: "H. hãy hủy hôn đi, T. không chịu đựng nổi cuộc hôn nhân của H. đâu".

Cô bạn thân đột ngột tự tử trước ngày tôi kết hôn, tưởng có 'gian tình' với chồng sắp cưới nào ngờ cảnh tượng trong phòng cô ấy hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm sao em có thể hủy hôn được, mọi việc đã sắp xếp hết rồi, hơn nữa chẳng có lý do gì khủng khiếp tới mức em từ bỏ tình yêu và kế hoạch cuộc đời của mình được. Em gặng hỏi xem có phải cô ấy phát hiện điều gì không tốt của chồng em không, nhưng không phải. Em lại nghĩ hay cô ấy yêu chồng sắp cưới của em, cô ấy khùng lên luôn.

Nếu không phải giữa cô ấy và chồng sắp cưới của em có bí mật gì đó, thì vì ai mà cô ấy lại nhất quyết xin em hủy hôn trước ngày cưới, hay người cô ấy yêu là em? Nghĩ đến mà em hoảng loạn.

Em còn chưa kịp xua ý nghĩ ấy ra khỏi đầu thì T. ôm choàng lấy em, vội vã đặt một nụ hôn lên môi em rồi quay mặt đi trong khi em sững sờ hiểu ra cảm xúc thật của cô ấy. T. vừa khóc vừa thì thầm thú nhận tình cảm dành cho em. Cô ấy bảo rằng mình là người đồng tính nữ nên mới không ưa đàn ông, thậm chí cô ấy thấy đàn ông còn không tử tế bằng em.

Cô bạn thân đột ngột tự tử trước ngày tôi kết hôn, tưởng có 'gian tình' với chồng sắp cưới nào ngờ cảnh tượng trong phòng cô ấy hé lộ sự thật bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em phải làm sao đây chị? Em không muốn đón nhận tình cảm của T. nhưng cũng không thể thẳng tay cắt đứt tình bạn 10 năm của chúng em được chị ạ.

Tình cũ của chồng bỗng quay về muốn 'nối lại tình xưa', khi vợ và cô ta đều dọa tự tử ngờ đâu chồng vẫn đánh liều tới cứu người cũ trước

Tình cũ của chồng bỗng quay về muốn 'nối lại tình xưa', khi vợ và cô ta đều dọa tự tử ngờ đâu chồng vẫn đánh liều tới cứu người cũ trước

Huệ lợi dụng quá khứ, ngày nào cũng gọi điện trèo kéo Tín. Không những thế, thi thoảng ả còn gửi cho Ngà những bức ảnh tình tứ bên Tín cùng những tin nhắn cà khịa: "Tín vốn thuộc về tôi. Chị chỉ là kẻ thế chỗ".

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng tâm sự hôn nhân góc tâm sự hôn nhân chuyện vợ chồng tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau