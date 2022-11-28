Chồng vũ phu bắt tôi chấp nhận việc anh ngoại tình, khi bị ép bước đường cùng tôi quyết định làm một việc thay đổi cục diện khiến gã ta 'sáng mắt ra'

Tâm sự 28/11/2022 09:59

Biết tôi phát hiện mọi chuyện, chồng dửng dưng bảo tôi phải chấp nhận, nếu không thì cứ việc ly hôn.

Tôi có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng không vì vậy mà tôi có tư tưởng muốn có mối quan hệ khác để giải tỏa bản thân. Chồng kiếm được nhiều tiền hơn tôi rất nhiều nên anh ấy luôn tự quyết mọi việc mà không cần nghe ý kiến của tôi. Con tôi thương mẹ, sợ bố vì anh thường sẵn sàng tát tôi, đánh tôi khi không vừa ý, thậm chí trừng mắt lên với con. Tôi cứ chịu đựng, nín nhịn chấp nhận cho qua chuyện.

Thế nhưng cuộc hôn nhân hơn 15 năm của tôi lung lay sau khi tôi phát hiện chồng bồ bịch với một cô gái trẻ. Cô ta có tất cả những gì của tôi ở tuổi thanh xuân, xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Còn tôi, sau khi cưới và chung sống với một ông chồng vũ phu, cục cằn thì bản thân đã trở nên lặng lẽ và chán ngán.

Biết tôi phát hiện mọi chuyện, chồng dửng dưng bảo tôi phải chấp nhận, nếu không thì cứ việc ly hôn. Anh ta sẽ giành quyền nuôi con, vì thu nhập của tôi chỉ 5 triệu mỗi tháng, chẳng nuôi nổi bản thân. Hơn nữa, nhà anh ta quen biết nhiều, lại là dân thành phố, tôi không thể đấu lại.

Ngày biết cô ta đã có thai con trai của anh. Tôi buồn phiền, đi về thì va phải xe ô tô trên đường. Người đâm phải tôi hóa ra là Tín. Trước đây tôi yêu anh 2 năm, vì tranh cãi những chuyện cỏn con mà chia tay. Khi ấy hai người còn trẻ, nông nổi và hiếu thắng.

Chồng vũ phu bắt tôi chấp nhận việc anh ngoại tình, khi bị ép bước đường cùng tôi quyết định làm một việc thay đổi cục diện khiến gã ta 'sáng mắt ra' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh đưa tôi vào viện kiểm tra, nhiệt tình làm theo các yêu cầu của bác sĩ rồi hỏi tôi số người nhà để báo tin đón tôi về. Tôi bị gãy tay, xe máy cũng để lại chỗ tai nạn. Tôi lặng người, biết báo ai bây giờ. Bố mẹ chồng không ưa tôi, chồng thì đang vi vu với nhân tình. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi thấy mình ê chề lắm. Tôi bật khóc trước mặt Tín.

Anh ấy ngạc nhiên, cuối cùng bảo sẽ tự đưa tôi về nhà nếu tôi không ngại. Trên đường về, tôi mới biết anh ấy đang sống một mình vì vợ đã qua đời sau tai nạn giao thông. Câu chuyện cởi mở hơn, anh ấy bắt đầu hỏi đến cuộc sống của tôi.

Lúc ấy tôi như gặp một chiếc phao cứu sinh, anh ấy không giúp tôi thì ai có thể giúp tôi lúc này nữa. Tôi kể hết mọi chuyện. Đúng như tôi đoán, Tín vẫn thương tôi. Anh bảo: "Anh sẽ giúp em có một công việc tốt hơn. Khi kinh tế đủ mạnh em sẽ giành được quyền nuôi con".

Tôi quyết định mạo hiểm, chống lại sự phản đối của mẹ chồng và chồng để tìm việc mới. Sau 1 năm, đúng là tôi đã khác rất nhiều. Tôi chấp nhận nghe tiếng chửi rủa của mẹ chồng vì đi làm về muộn, đi công tác thường xuyên. 

Hai đứa con gái đã lớn có thể tự làm nhiều việc, tự đến trường bằng xe bus. Tôi lao vào làm việc như điên. Lúc cầm quyết định lương 20 triệu và cam kết hoa hồng kinh doanh của công ty, tôi như trút được gánh nặng.

Chồng vũ phu bắt tôi chấp nhận việc anh ngoại tình, khi bị ép bước đường cùng tôi quyết định làm một việc thay đổi cục diện khiến gã ta 'sáng mắt ra' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi gặp Tín nhiều hơn, tình cũ không rủ cũng tới. Tôi ăn trưa cùng anh, nói chuyện nhiều và thấy mình được giải tỏa. Rồi vô tình chồng tôi bắt gặp, anh ta lồng lộn lên như một con thú, đánh và chửi tôi là thứ đàn bà ngoại tình nhơ bẩn, lăng loàn. Nhưng tôi vô cảm với anh ta nên những hành động ấy không khiến tôi suy nghĩ nhiều. 

Tôi chưa bao giờ lên giường với Tín, vì tôi biết mình vẫn là vợ người ta. Tôi không thấy xấu hổ với lòng mình.

Ngày tôi đưa đơn ly hôn, anh ta trừng mắt ngạc nhiên và không quên đánh đập tôi trong tiếng cổ vũ của bố mẹ. Tôi đã ghi âm tất cả lại để làm bằng chứng khi ra tòa. Nhờ có thu nhập tốt, lại thêm bằng chứng chồng ngoại tình, có con riêng, tôi đã ly hôn và giành được hai đứa con.

Chồng vũ phu bắt tôi chấp nhận việc anh ngoại tình, khi bị ép bước đường cùng tôi quyết định làm một việc thay đổi cục diện khiến gã ta 'sáng mắt ra' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi chuyển ra ngoài sống, Tín nhanh chóng tỏ ý muốn qua lại chính thức với tôi. Con gái tôi khóc, giận dỗi vì không thích mẹ đi bước nữa. Tôi thì đã đổ gục trước Tín sau những gì anh làm cho tôi. Tôi phải làm sao để thuyết phục con đây?

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