Đêm tân hôn, vợ cuồng nhiệt như 'hổ đói' chẳng giống con gái lần đầu 'nếm mùi', tôi cảm giác như bị lừa ngay cả khi lấy vợ còn trong trắng

Tâm sự 24/11/2022 13:34

Điều khó tin nhất là sau cái đêm kinh hoàng ấy tôi vẫn thấy được những giọt máu trinh trắng của vợ ở ga trải giường.

Trong đêm tân hôn, vợ tôi chẳng khác nào một cô gái làng chơi sành sỏi và ham hố. Mặc cho tôi ngồi ngây ra vì sốc, cô ấy tự mình làm hết, động tác rất chuyên nghiệp và điêu luyện mà tôi cam đoan những cô gái lần đầu “nếm mùi” không thể nào biết được. Cô ấy không chỉ làm thành thạo mà còn bắt tôi “yêu” tới 3 lần ngay trong đêm đầu tiên khi vợ chồng gần gũi.

Điều khó tin nhất là sau cái đêm kinh hoàng ấy tôi vẫn thấy được những giọt máu trinh trắng của vợ ở ga trải giường. Tôi băn khoăn không biết đây có phải là sự thật hay chỉ là những bằng chứng giả được vợ tôi mua với giá vài triệu đồng.

Không phải tôi là người quá cổ hủ trong chuyện vợ “đã từng” với người khác. Thậm chí trước đó tôi còn nghĩ rằng kể cả mình lấy phải một người vợ không còn trong trắng cũng là chuyện bình thường. Vì tìm được cô gái còn “zin” về làm vợ thì phải may mắn lắm. Nhưng không hiểu sao khi lấy được một người vợ còn trinh mà tôi luôn có cảm giác bị lừa chỉ vì cô ấy tỏ ra quá thành thạo trong đêm tân hôn.

Đêm tân hôn, vợ cuồng nhiệt như 'hổ đói' chẳng giống con gái lần đầu 'nếm mùi', tôi cảm giác như bị lừa ngay cả khi lấy vợ còn trong trắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đêm tân hôn trong mắt tôi vợ mình là một người ngoan hiền, thùy mị. Cô ấy luôn e thẹn và đỏ mặt trước những động tác âu yếm của tôi. Nhưng không thể ngờ, cô ấy có thể thay đổi nhanh đến vậy. Điều này khiến tôi thực sự sốc và không thể tưởng tượng được.

Hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày cưới, tôi không muốn động đến vợ, nằm riêng một góc, cảm giác dành cho người tôi theo đuổi bao năm qua là một sự ghê sợ. Không thể nào nói hết nỗi đau đớn của tôi trong những ngày này. Cảm giác mình bỏ bao công sức để chinh phục và theo đuổi, có được thành quả hôm nay còn chưa kịp tận hưởng thì như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt.

Đêm tân hôn, vợ cuồng nhiệt như 'hổ đói' chẳng giống con gái lần đầu 'nếm mùi', tôi cảm giác như bị lừa ngay cả khi lấy vợ còn trong trắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giờ đây, tôi cảm thấy khiếp đảm khi đêm đêm phải nằm cùng vợ và nghĩ đến những kí ức kinh hoàng trong đêm tân hôn. Mỗi khi muốn gần vợ tôi lại sợ cô ấy lại vùng lên lần nữa và làm chủ cuộc chơi như đêm tân hôn. Tôi phải làm sao để có thể lấy lại cảm hứng với vợ hay sẽ phải ly hôn để tránh khỏi phải đụng chạm với người vợ này. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để thoát ra khỏi bế tắc này?

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